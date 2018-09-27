"الإمارات دبي الوطني" يتيح خدماته عبر "واتساب" لأول مرة بالمنطقة

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم عن عزمه إطلاق خدمات مصرفية مخصصة عبر تطبيق "واتساب" قريباً في دولة الإمارات ليعتبر أول بنك يطلق هذه الخدمة في المنطقة.

وأشار البنك، في بيان، أن البنك سوف يدمج أنظمته الرئيسية مع منصة "واتساب بزنس" متيحاً لعملائه سهولةً أكبر في إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية مثل التحقق من أرصدة الحسابات، وحجب أو رفع الحجب بصورة مؤقتة عن البطاقات المصرفية، إلى جانب تحسين شبكة قنواته الرقمية.

ويجري حالياً إطلاق المرحلة التجريبية الأولية من الخدمات لموظفي البنك، على أن يتم طرحها للعملاء قريباً عقب نجاح الاختبارات.

وأشار البنك إلى أن كافة الرسائل المتبادلة ضمن حساب بنك الإمارات دبي الوطني الموثّق على تطبيق "واتساب بزنس" ستكون مشفرة لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم، "يسعدنا إطلاق المرحلة التجريبية الأولية لخدماتنا المصرفية القائمة على تطبيق "واتساب"، ونتطلع قدماً إلى توسيع نطاق هذه الخدمات لنوفر لعملائنا تجربة رقمية موحدة. وبهذه الخطوة، تأتي خدماتنا المصرفية الجديدة استكمالاً لقنواتنا الرقمية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لأرقى معايير الأمان والراحة".

من جانبه قال نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد المرزوقي: "يأتي تعاوننا مع ’واتساب بزنس‘ استناداً إلى التزامنا الراسخ بإضفاء المزيد من السهولة والبديهية على التجربة المصرفية. ويعتبر ’واتساب‘ وسيلة بسيطة وخاصة وموثوقة للتواصل مع أي شخص في العالم، ومن شأن هذا التطبيق أن يسهم في تعزيز سهولة وبساطة التجربة المصرفية مع بنك الإمارات دبي الوطني".

من جهته أشار، مدير أول - الخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ايفانز مونيوكي: "مع المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، تشكل هذه الخطوة وسيلة مبتكرة أخرى للوصول إلى قاعدة عملائنا المتنامية. ونحن متحمسون إزاء توسيع نطاق خدماتنا عبر ’واتساب‘ لنتمكن من إجراء محاثادت آمنة ومباشرة مع عملائنا".

ويأتي طرح الخدمة الجديدة المبتكرة في أعقاب الارتفاع الذي شهدته التعاملات الرقمية الجارية عبر قنوات بنك الإمارات دبي الوطني الرقمية بمعدل سنوي نسبته 30%، حيث بات أكثر من نصف عملائه يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف المتحركة بانتظام. وفي ضوء تعداد متابعيه البالغ قرابة مليون ونصف على شبكات التواصل الاجتماعي، وبوصفه البنك الذي يحظى بأكبر عدد من المتابعين على فيسبوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبقى بنك الإمارات دبي الوطني البنك الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحجز لنفسه مرتبة متميزة على قائمة أبرز 20 بنكاً عالمياً ضمن تصنيف "Power 100" الذي تضعه "ذا فايننشال براند".

وقد حظيت الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الإمارات دبي الوطني لدفع مسيرة التحول عبر قنواته المتعددة بتكريم عالمي تجسد في فوزه بجائزة "مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية "بي ايه اي" العام الماضي، وجائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الإنترنت" خلال حفل توزيع جوائز "ذا آسيان بانكر" للتميز الدولي في الخدمات المالية للأفراد.