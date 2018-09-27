دبي تستقطب المستثمرين عبر 650 مركزاً للخدمات في 45 دولة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال»، تدشن مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، حيث تسهل للمستثمرين بدء أعمالهم في دبي، وذلك من خلال المراكز التابعة لشبكة «اللاينس» العالمية للأعمال التي تضم 650 فرعاً في 85 مدينة ضمن 45 دولة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن المبادرة الجديدة تتيح أيضاً مجموعة من الخدمات والأشكال القانونية للمنشآت التجارية، كما تشمل حزمة عريضة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المتاحة في دبي.

وأضافت «دبي لتنمية الاستثمار» أنها تسعى من خلال الاتفاقية إلى استقطاب الشركات العالمية إلى إمارة دبي، وتوفير التسهيلات اللازمة لها لتحقيق النمو والتوسع، وذلك بالاستفادة من المحفظة المتكاملة من خدمات شبكة «اللاينس» في روسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، فهد القرقاوي، إن «هذه المبادرة تواكب تطلعات وسعي إمارة دبي نحو الوصول إلى المستثمرين والشركات العالمية، فضلاً عن تذليل العقبات أمام الراغبين في الاستفادة من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في دبي لتحقيق نمو اقتصادي مطرد».

وأضاف أن «استراتيجية دبي، المدعومة بسياسات الاقتصاد الحر والمفتوح على العالم، وقدراتها التنافسية، تتيح للشركات فرصة الاستفادة من حركة عبور البضائع إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية».

وأشار القرقاوي إلى أن «هذه المبادرة تمثل قناة جديدة لاستقطاب وجذب المزيد من رأس المال الأجنبي، ما يحقق الهدف الأسمى، وهو المزيد من النمو والاستدامة في اقتصاد دبي ودولة الإمارات على وجه العموم».

وبيّن أن «المبادرة توفر خدمات الدعم للراغبين في الاستفسار عن واقع الأعمال واللوائح والأنظمة الملائمة لمزاولة الأعمال التجارية في مختلف القطاعات بإمارة دبي، بحيث يتمكن المستثمر من الاطلاع على الأعمال القائمة، ودراسة فرص الاستثمار وسبل التوسع المحتملة».

وأشار القرقاوي إلى أن «المراكز التي تم الاتفاق عليها مع (اللاينس) ستوجد في عدد من دول مجلس التعاون، هي: السعودية والبحرين والكويت».

من جهته، قال الرئيس الإقليمي لـ«شبكة اللاينس»العالمية للأعمال في روسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، شريف كامل: «سنقوم بموجب الاتفاقية بوضع شبكتنا في خدمة الجهود الرامية إلى تلبية متطلبات واحتياجات المستثمرين، ومساعدة مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة ترقى إلى مستوى تطلعات المستثمرين العالميين الراغبين في اتخاذ دبي مقراً لاستدامة الأعمال، والتوسع محلياً وإقليمياً».

وذكر أن «مراكز الخدمة المنتشرة في العالم توفر كل الحلول والمعرفة للمستثمرين حول شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى خدمة التواصل والمتابعة المستمرة لتذليل العقبات، وتسهيل قدوم الشركة إلى دبي منذ بدء تقديم الطلب وإلى الانتهاء من عملية بدء مزاولة الأعمال».

50 ألف عميل

تتميز شبكة «اللاينس» العالمية لمراكز الأعمال بمكانتها المتقدمة ضمن أكبر شركات مزودة لخدمات المستثمرين والشركات في العالم، حيث تتمتع الشبكة، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا، بقاعدة عملاء تزيد على 50 ألف عميل، وتدير 15 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية المجهزة في العالم.

• المبادرة الجديدة تسهّل على المستثمرين بدء أعمالهم في دبي.. وتتيح مجموعة من الخدمات.