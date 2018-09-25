29.2 ألف رخصة مجددة تلقائياً حتى نهاية أغسطس الماضي في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي بأنها جدّدت 29 ألفاً و265 رخصة تجارية عبر خدمة التجديد التلقائي منذ بداية عام 2018 حتى نهاية أغسطس الماضي، مؤكدة أن خدمة التجديد التلقائي عبر الرسائل النصية التي تقدمها اقتصادية دبي استحوذت على اهتمام أصحاب الرخص، ما يؤشر إليه تطور حركة تجديد الرخص التجارية تلقائياً خلال العام الجاري.

وأوضحت اقتصادية دبي أن الإقبال على استخدام خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية يعكس مرونة الخدمات التي توفرها للمتعاملين، وتوفير الخيارات المختلفة، والبدائل المتعددة لإنجاز معاملاتهم، ما يوفر الوقت والجهد أمام أصحاب الرخص التجارية.

وأضافت أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يسعى باستمرار إلى تطوير آليات إسعاد المتعاملين، وتسهيل مزاولة الأعمال، بما يعزز مكانة إمارة دبي منصة لانطلاق ريادة الأعمال والاستثمار للشركات المحلية والعالمية التي تسعى إلى استدامة أعمالها.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، لـ«الإمارات اليوم» إن التجديد التلقائي للرخص التجارية يشهد إقبالاً متزايداً بفضل المزايا التي يمنحها لأصحاب الرخص التجارية.

وأوضح أن عملية التجديد التلقائي تغطي النسبة الكبرى من الرخص التجارية في دبي، كما تم تفعيلها لجميع الأشكال القانونية للشركات العاملة في الإمارة، مشيراً إلى أن الخدمة تتم خلال دقائق ودون رسوم إضافية، ولذلك فإنها تعمل على توفير الوقت والجهد، ولا تحتاج إلى موافقات خارجية لإتمام عملية التجديد.

وأشار المهيري إلى أن اقتصادية دبي طورت عملية التجديد التلقائي، العام الجاري، إذ تم اختصار خطوات تجديد الرخص التجارية تلقائياً من خطوتين إلى خطوة واحدة، خصوصاً مع إيجاد قاعدة من المتعاملين الذين جددوا رخصهم التجارية في العام الأول للمبادرة بالفعل من خلالها.

وأوضح أنه يجري حالياً إرسال رسالة نصية إلى المتعامل، تحتوي على إذن الدفع في حالة سريان عقد إيجار موقع الرخصة عندما يحل موعد تجديدها، وفي هذه الحالة يدفع صاحب الرخصة مباشرة من خلال منافذ الدفع المعتمدة من اقتصادية دبي، التي يفضلها المتعامل، ما يعزّز تنفيذ اقتصادية دبي لالتزاماتها بالتسهيل على المتعاملين، وتوفير مناخ يساعد المستثمرين على النمو والتطوّر.

مبادرة «لا تتعنى»

أطلقت اقتصادية دبي خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية منذ نحو عامين ضمن مبادرتها «لا تتعنى». ويجب توافر شرط واحد فقط لتجديد الرخصة التجارية، وهو التأكد من سريان عقد إيجار موقع الرخصة.