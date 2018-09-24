القمة العالمية لطاقة المستقبل تطلق علامة تجارية جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، إجراء عملية تطوير وتحديث على دورتها لعام 2019، حيث جمعت كل جوانب الاستدامة تحت علامة تجارية عالمية واحدة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، سيشهد الحدث السنوي، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ويُعد جزءاً أساسياً من أسبوع أبوظبي للاستدامة، إدراج قمته ومنتدياته ومعارضه، التي ستقام في موقع مشترك، تحت علامة (WFES) التجارية، مع طرح مجالي الأعمال والابتكار في قطاع الاستدامة كموضوعات مُشتركة.

وستنعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2019 في الفترة ما بين 14 و17 يناير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، على أن تشمل خمس فعاليات رئيسة هي: قمة المستقبل، ومعارض WFES، ومنتديات WFES، ومبادرات WFES، وفعاليات WFES.

وقال مدير الفعاليات في شركة «ريد» للمعارض، الجهة المنظمة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، ناجي الحداد، إن «القمة جمعت على مدى أكثر من عقد من الزمن، مُجتمع الأعمال العالمي، ووفرت منصة مركزية لتبادل المعرفة واستكشاف فرص الأعمال وتعزيز فهم الطبيعة المتغيرة للقطاع».

وأضاف أنه «من خلال قدرتها المستمرة على استقطاب أهم الجهات الفاعلة في القطاع، أكدت القمة القوة العالمية لعلامة WFES التجارية في مجالات الطاقة وحفظ المياه وإدارة النفايات على حد سواء».