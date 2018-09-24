«دبي للجودة» تؤسس «مجموعة الإمارات للابتكار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة دبي للجودة، بالتعاون مع شركة «تيم باور» العالمية، تأسيس المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار»، الأولى من نوعها في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، وهي منصة ابتكارية فريدة تهدف إلى التواصل مع الخبراء والمهنيين في مجال الابتكار من أنحاء الدولة كافة.

وينبثق من «مجموعة الإمارات للابتكار»، مبادرة «ماستر مايند برو» MasterMindPro، التي تم إطلاقها تحت شعار «حلول مبتكرة عند الطلب» وهي شبكة اجتماعية خاصة للمهنيين في مجال الابتكار، تم تأسيسها بهدف بناء مجتمع مهني من رواد الأعمال والمدربين والمستشارين والمقيمين والمبتكرين لتمكين العملاء من الحصول على خدمات التدريب والاستشارات والتقييم المهني، من خلال منصة إلكترونية متكاملة موثوق بها وسهلة الاستخدام وتتيح فرص عمل لأصحاب الكفاءات والعقول.

وتهدف مبادرة «ماستر مايند برو» إلى الاستفادة من خبرات هذا التجمع المهني في تفعيل مشاركات الجمهور الابتكارية لمساعدة الشركات في جهودها نحو تحقيق الأفضل.

وقالت رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، فاطمة بطي المهيري، إنه تم إطلاق مبادرة «مجموعة الإمارات للابتكار» بهدف ترسيخ ثقافة جديدة حول كيفية دعم الشركات وتلبية متطلبات التدريب والتقييم الخاصة بها، تماشياً مع الاتجاه العالمي نحو التحول الرقمي.