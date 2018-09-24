«إينوك» تفتتح 5 محطات جديدة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت مجموعة «إينوك»، أخيراً، خمس محطات خدمة جديدة في دبي، ما يوسّع نطاق شبكة محطاتها في دولة الإمارات، ليشمل 122 محطة، مشيرة إلى مواصلتها العمل على تعزيز حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة بنسبة 40% بحلول عام 2020.

وأوضحت «إينوك»، في بيان أمس، أن المحطات المشيّدة حديثاً تقع في كل من حتّا وعود المطينة ومجمّع «سيتي أوف أرابيا» السكني، إضافة إلى محطتين على طريق دبي - العين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «افتتاح محطات الخدمة الجديدة يأتي التزاماً بتوسعة نطاق شبكة محطات الخدمة التابعة للمجموعة بنسبة 40% بحلول عام 2020، إذ نجحنا في افتتاح ثماني محطات جديدة هذا العام، ونحن ماضون قُدماً في سعينا نحو تحقيق أثر إيجابي وفعال يسهم في تلبية احتياجات 25 مليون زائر يتوقع وصولهم إلى الدولة خلال معرض (إكسبو 2020 دبي)».

وأضاف أن «افتتاح المحطات الخمس الجديدة يجسّد جهودنا المستمرة لتلبية احتياجات الطاقة في دبي ودولة الإمارات من جهة، بالتزامن مع توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات والخدمات للمقيمين والزوار من جهة ثانية».

يشار إلى أن المحطات الخمس تعمل بالطاقة الشمسية، وبُنيت بما ينسجم مع مواصفات ومعايير الأبنية الخضراء المحددة من قبل بلدية دبي، ويتم تحويل الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي الرئيسة من خلال عداد الطاقة الشمسية الذي يتتبع كمية الطاقة المُعاد ضخها إلى شبكة الكهرباء.