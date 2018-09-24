إطلاق «التسوية والمطابقة» عبر «سداد دبي» بتقنية «بلوك تشين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دبي الذكية»، «نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية البلوك تشين»، الذي تم تطويره بالتعاون مع دائرة المالية في الإمارة كتحديث مدعوم من نظام البلوك تشين لنظام الدائرة المالي.

ويشكّل «نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية البلوك تشين» العمود الفقري لبوابة دبي الذكية للدفع الذكي المتقدمة، التي شهدت إقبالاً كبيراً على خدمات الدفع من قبل المستخدمين، ووصلت قيمة المدفوعات إلى ما يقرب من 13.22 مليار درهم لـ41 جهة خلال عام 2017. وستتمكن دائرة المالية من استخدام هذا النظام لإدارة جميع الإجراءات المالية لـ«سداد دبي».

وتم الإطلاق بحضور مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومدير عام دائرة المالية، عبدالرحمن آل صالح، والمدير التنفيذي لإدارة منصات المستقبل، سعيد معصم الفلاسي، والمدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، في بيان أمس: «انطلاقاً من الرؤية المستقبلية لقيادتنا، أحرزت دبي مركزاً متقدماً في تبنّي التقنيات المبتكرة والحديثة، لاسيما تلك الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، وتمكنت من تسخيرها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، سعياً نحو تحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض».

وأضافت: «شكّلت تقنية (البلوك تشين) إحدى أهم الركائز التي ستسهم في تسريع عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل، من خلال الدور الذي ستلعبه في رفع كفاءة الحكومة من خلال تحويل 100% من المعاملات القابلة للتطبيق إلى شبكة (البلوك تشين)، وخلق نماذج عمل وشركات جديدة قائمة على استخدام هذه الشبكة، ما سيدعم تحقيق دبي للريادة العالمية في مجال تطوير وتطبيق شبكات (البلوك تشين) وتعاملاتها المختلفة».

من جانبه، أفاد وسام لوتاه: «نحن في (دبي الذكية)، نعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للمساهمة في تحسين نوعية حياة الناس ونشر السعادة بينهم، ومن خلال تطبيقنا لتقنية (البلوك تشين) بشكل صحيح، عبر مختلف القطاعات الرئيسة، نرى أنها تمتلك إمكانات هائلة لتحقيق طموحاتنا في مسيرة التحول الذكي لدبي».