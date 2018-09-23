«الواقع الافتراضي» و«بلوك تشين» و«الذكاء الاصطناعي» تتصدّر أجندة «جيتكس» و«فيوتشر ستارز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات كل من «أسبوع جيتكس للتقنية»، و«جيتكس فيوتشر ستارز»، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، وتقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتتصدّر الفعاليات قضايا الواقع الافتراضي، والخدمات المصرفية القائمة على تقنية «بلوك تشين»، فضلاً عن التطوّرات في مجال الذكاء الاصطناعي أجندة الفعاليات.

ويدعو «أسبوع جيتكس للتقنية» زوّاره إلى «تجربة التمدن المستقبلي»، واستكشاف مجموعة كبيرة من الأجهزة المتطوّرة والبرمجيات، التي يصفها مطوّروها بأنها ستغير نظرة المستخدمين عن السفر والعمل والألعاب، بداية من روبوتات الإنقاذ في حالات الطوارئ، إلى الواقع الافتراضي في مكان العمل، والتكنولوجيا الذكية التي تسمح بإدارة مدن بأكملها بوساطة الذكاء الاصطناعي.

وتعقد «قمة التكنولوجيا»، التي تستمر خمسة أيام، بالتزامن مع مؤتمر «جيتكس فيوتشر ستارز»، في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر المقبل، وهو منصّة عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر نشاطاً ، التي توفر مكاناً مميزاً لتقديم روّاد الأعمال الحاصلين على جوائز إلى المستثمرين، حيث ستتاح الفرصة لأكثر من 850 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم للقاء أكثر من 1500 مستثمر ومشتر من المؤسسات.

وستستعرض هذه الشركات منتجاتها، التي تركز على أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستطيع تفسير العاطفة، من خلال الصوت أو توقع اتجاهات الموضة أو سماعات قابلة للارتداء والترجمة في الوقت الفعلي. وسيتنافس مطوّرو التقنيات الفضائية للفوز بـ«كأس الابتكار»، التابع لـ«مركز محمد بن راشد للفضاء»، وهي واحدة من أربع كؤوس للابتكار يرعاها القطاع.

ومع وجود أكثر من 5000 شركة من أكثر من 100 دولة في مساحة تزيد على 1.4 مليون قدم مربعة، سيستقبل «أسبوع جيتكس للتقنية»، و«جيتكس فيوتشر ستارز»، أكثر من 100 ألف زائر عند انطلاقهما الشهر المقبل.

وستوفر هذه الفعاليات فرصاً في مجال بناء العلاقات والشراكات مع مطوّري التكنولوجيات الرقمية الجديدة، القادرة على تغيير شكل الحياة كما نعرفها اليوم، لتخدم سوق تكنولوجيا معلومات إقليمية، يتوقع أن تبلغ قيمتها 155 مليار دولار هذا العام وحده.

وقالت نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، إن «التقدم الحاصل في التقنيات الرقمية والاتصالات، وحتى التقنيات البيولوجية، لا يغير طريقة تفاعلنا مع بعضنا بعضاً فحسب، بل يحوّل بشكل أساسي كيف نتعامل مع المدينة من حولنا».

وتابعت: «هذا العام سيعرض (أسبوع جيتكس للتقنية) تحت شعار (تجربة التمدن المستقبلي)، كيف يمكن للابتكارات والحلول الجديدة أن تثري مستوى التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية لعالمنا، سواء بشكل فردي أو جماعي». وسيتصدر الذكاء الاصطناعي المشهد، خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، حيث ستعرض أكثر من 100 شركة من أكثر من 25 دولة، تقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، ما تمثل زيادة نسبتها 50% مقارنة بعام 2017.