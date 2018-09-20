«المركزي»: 61 ألف وظيفة جديدة بالدولة خلال عام

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي بأن سوق العمل في الدولة، أضافت قرابة 61 ألف وظيفة جديدة خلال فترة عام (من يونيو 2017 إلى يونيو 2018)، وذلك رغم التباطؤ الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مشيراً إلى أن الطلب على التوظيف زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2%.

وبيّن «المركزي»، في تقرير صادر أمس، أن قيمة تحويلات العاملين بالدولة سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 87.9 مليار درهم، لافتاً إلى أن معدل التضخم تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلاً 3.4%.

القطاعات الاقتصادية

وتفصيلاً، أكّد المصرف المركزي أنه رغم التباطؤ الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية، إلا أن سوق العمل بالدولة، أضافت قرابة 61 ألف وظيفة جديدة خلال فترة عام، والممتدة من يونيو 2017 إلى يونيو 2018، مؤكداً أن الطلب على التوظيف زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2% مقارنة مع 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، عازياً السبب في ذلك إلى ديناميكية سوق العمل بالدولة، وإيجابية الاقتصاد الوطني.

وبيّن «المركزي»، في تقرير المراجعة للربع الثاني من العام الجاري الصادر أمس، أن عدد العاملين بالدولة بلغ بنهاية يونيو الماضي خمسة ملايين و28 ألف عامل، مقارنة مع أربعة ملايين و967 ألفاً و100 عامل وموظف بنهاية يونيو 2017. وسجلت قطاعات العقار والبناء والصناعة أعلى معدلات للتوظيف خلال فترة 12 شهراً، محل الرصد.

تحويلات العاملين

وبيّن «المركزي»، في تقريره، أن قيمة تحويلات العاملين بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، سجل خلال النصف الأول من العام الجاري 87.9 مليار درهم، منها 44.4 مليار درهم، تحويلات تمت في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 43.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته. ولفت إلى أن 34.8 مليار درهم منها جرى تحويلها عن طريق شركات الصرافة، في حين جرى تحويل 9.6 مليارات درهم من خلال البنوك.

وتصدرت العمالة الهندية قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً من حيث قيمة التحويلات التي بلغت 17.32 مليار درهم، تشكل ما نسبته 39% من إجمالي قيمة التحويلات المسجلة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وجاءت العمالة من الجنسية الباكستانية بالمركز الثاني بنسبة 8.5% وبقيمة 3.55 مليارات درهم، ثم تحويلات العمالة الفلبينية بنسبة 7.1% وبقيمة 3.15 مليارات درهم.

وبلغت نسبة تحويلات العمالة من الجنسية المصرية 5.4%، وبقيمة 2.4 مليار درهم. فيما شكلت تحويلات العمالة من الجنسية الأميركية 4.9% وبقيمة 1.95 مليار درهم، و3.8% لحملة الجنسية البريطانية، ونحو 3.6% للعمالة من الجنسية البنغالية، و2.6% للعمالة من الجنسية الأردنية.

معدّل التضخم

وبيّن التقرير أن معدل التضخم تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلاً 3.4%، مقارنة مع 4.2% سجلها خلال الربع الأول من العام نفسه، لكنه يبقى أعلى من المعدل الذي سجله في الفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وركّز على تحسّن أسعار النفط، التي سجلت 25% في الربع الأول، وزادت حتى 37% بالربع الثاني، وذلك بفضل الاتفاق الذي تم بين أعضاء منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها، لافتاً إلى أن الناتج المحلي غير النفطي نما خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.6% على أساس سنوي.

2 %

نمواً في الطلب على التوظيف خلال النصف الأول من 2018.