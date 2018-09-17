إصدار تصاريح لـ163 شركة مناطق حرة للعمل داخل دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أصدرت اقتصادية دبي 163 تصريحاً تجارياً لإتاحة مزاولة الأعمال داخل إمارة دبي أمام الشركات المرخصة من قبل المناطق الحرة، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارة وجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع رجال الأعمال على التركيز في تنمية وتطوير مشروعات أعمالهم.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن الإجراءات والشروط اللازمة لترخيص المنشآت العاملة في المناطق الحرة للعمل في الأنشطة الخدمية داخل إمارة دبي، تتضمن أن تحصل المنشأة طالبة التصريح على موافقة سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، وأن تكون الخدمة المطلوب التصريح بمزاولتها لا تخضع لأي جهة تنظيمية أخرى بالإمارة غير اقتصادية دبي، إضافة إلى أن تقدم المنشأة الراغبة في الحصول على التصريح طلباً لاقتصادية دبي على النموذج المعد لذلك.

ومن المقرر أن يستفيد 34 ألفاً و780 شركة في المناطق الحرة من خدمات اقتصادية دبي.

إلى ذلك، أطلقت اقتصادية دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون «سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين»، المخزن الرقمي للتراخيص التجارية الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يعمل على تخزين وتحديث معلومات تسجيل الرخص التجارية الصادرة عن اقتصادية دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون، لتعزيز مزاولة الأعمال في الإمارة، وتسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبيّنت اقتصادية دبي أنها تسعى من خلال «سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين» إلى إيجاد تجربة تتسم بالكفاءة والسلاسة، حيث يعمل على تبسيط عملية إعداد وتشغيل الأعمال التجارية، والتبادل الرقمي للتراخيص التجارية والوثائق ذات الصلة لجميع الأنشطة التجارية، وضمان الامتثال التنظيمي عبر النظام البيئي للأعمال في دبي.

وذكرت أنه تم تطبيق المشروع في واحة دبي للسيليكون، المجمع التكنولوجي المتكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، حيث يتم مشاركة معلومات الترخيص عبر «بلوك تشين»، لتتمكن الجهات الأخرى من الاستعلام والاطلاع على البيانات بأسلوب سهل ومبسط. وأشارت اقتصادية دبي إلى أن المناطق الحرة التي لم ترتبط بـ«سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين» يمكنها التسجيل داخلياً يدوياً عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة في فترة زمنية لمدة ثلاثة أشهر.