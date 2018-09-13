إطلاق «الدار للاستثمار» بـأصول عقارية تتجاوز 20 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الدار العقارية عن تأسيس شركة الدار للاستثمار، لتكون أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، حيث تتولى الشركة الجديدة ملكية وإدارة بعض من أبرز الأصول العقارية في أبوظبي، بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم (نحو 5.4 مليارات دولار).

ووفقاً لبيان صادر أمس، تعد «الدار للاستثمار» حالياً شركة مملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، وتسعى إلى تحفيز كفاءة رأس المال والعمليات التشغيلية، بهدف تحقيق القيمة للمساهمين وتوفير أساس راسخ لمرحلة جديدة من النمو المتسارع.

وتضم محفظة «الدار للاستثمار»، المرخصة من خلال سوق أبوظبي العالمي، باقة من الأصول العقارية المميزة ذات العائدات الجذابة، التي تشمل 5000 وحدة سكنية وأكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة الرئيسة، وعدداً من أهم وأشهر الأصول في أبوظبي مثل «ياس مول».

وقال رئيس مجلس إدارة «الدار العقارية»، محمد خليفة المبارك، انه «كان لـ(الدار العقارية) بصمة واضحة في تطور ونضج القطاع العقاري في أبوظبي، منذ تأسيس الشركة عام 2004، وبرزت إسهاماتها بشكل جلي في تطوير وإدارة أهم وأضخم المعالم والوجهات العقارية في الإمارة».

وأضاف: «بامتلاكها أصولاً عقارية متميزة بقيمة 20 مليار درهم، تتيح (الدار للاستثمار) فرصة سانحة أمام المستثمرين للاستفادة من سوق أبوظبي التي يحظى اقتصادها بتصنيف (AA)».