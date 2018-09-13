البريد الإلكتروني المزوّر

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

علامات عديدة يمكن أن تساعدك على تحديد ما إذا كان البريد الإلكتروني حقيقياً أو مزوّراً بغرض الاحتيال، إذ تبدو رسائل الاحتيال للوهلة الأولى كأنها من شركات معروفة وموثوقة. وقد يذكر البريد الإلكتروني أن هناك حالة ملحة تتعلق بحسابك، ثم يطلب منك النقر على رابط العودة إلى الموقع المزوّر ويطلب منك تقديم المعلومات الشخصية. وحتى إذا لم تزودها بأي معلومات، مجرد النقر على الرابط يمكنها من الوصول أو السيطرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتسجيل كل ما تقوم بكتابته باستخدام لوحة المفاتيح، والوصول لكلمات السر، ولذا عليك أن تحذر من النماذج المزورة التي تطلب منك تقديم معلومات سرية، والتي لا تطلبها منك الشركات الموثوقة، ويمكنك التأكد أيضاً عند الشعور بالإلحاح، كالرسائل التي تدعي بأنه سيتم إغلاق حسابك أو تعليقه مؤقتاً، وتحذر من أنك ستخضع لبعض الدفعات إن لم تستجب للرسالة أو البريد، أو من خلال وجود أخطاء إملائية واضحة، ما يساعد البريد المزوّر من اجتياز فلتر الرسائل المشبوهة أو المزورة.