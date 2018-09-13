المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

ينطوي الاحتيال الهاتفي على مجموعة متنوّعة من عمليات الاحتيال التي تقنعك إما بمشاركة معلومات وبيانات خاصة بك وبحساباتك البنكية، أو شراء المنتجات، أو تسجيل الدخول إلى خدمات وهمية وغيرها. فإذا تلقيت مكالمة من شخص ما لا تعرفه يحاول بيعك شيئاً لم تكن تخطط لشرائه، فينبغي الحذر التام في هذه الحالة. وقد يلجأ المتصلون إلى عرض منتجات مجانية أو باقات سفر أو غيرها. لا يجب أن تدفع مقابل أي شيء لمجرد أنك ستحصل على «هدية مجانية»، ولا ترسل الأموال عن طريق البريد أو التحويل. واسأل نفسك دائماً السؤال التالي: إذا كان المنتج مجانياً، فلماذا يطلبون منك الدفع؟

وعليك ألا توافق على أي عرض يجب أن تدفع له رسوماً «للتسجيل» أو «الشحن» للحصول على جائزة أو هدية، واحذر في الوقت نفسه من عروض «المساعدة» في استرداد الأموال التي فقدتها بالفعل، فبعض المتصلين قد يقولون إنهم من جهات رسمية وسيساعدونك على استعادة أموالك «لقاء رسوم»، وهذا غير صحيح لأنهم مخادعون.