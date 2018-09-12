الإمارات للشحن الجوي تحقق إنجازاً مهماً بمركزها الرئيس

المصدر: دبي-الامارات اليوم

أعلنت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، أنها نقلت الحاوية رقم مليون من خلال خدمة النقل البري بالشاحنات بين مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدوليين. وتتيح خدمة الشاحنات النقل السريع للبضائع بين طائرات الركاب في مطار دبي الدولي وطائرات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي.

وكانت الإمارات للشحن الجوي قد أطلقت خدمة النقل البري بالشاحنات في أبريل (نيسان) 2014، عندما بدأت أولى رحلات طائرات الشحن من مطار آل مكتوم الدولي. وتشغل الناقلة بين المطارين على مدار الساعة أسطولاً مكوناً من 49 شاحنة، بما في ذلك 12 شاحنة مبردة للبضائع الحساسة للحرارة.

عمليات متكاملة

وتسهل الإمارات للشحن الجوي حركة التجارة العالمية من خلال نقل البضائع عبر 160 وجهة دولية من خلال مركزها الرئيس في دبي، حيث تدير محطتي شحن حديثتين (سكاي سنترال). وغالباً ما تحتاج البضائع التي تصل إلى دبي للنقل من رحلات الركاب في مطار دبي إلى طائرات الشحن في مطار آل مكتوم أو بالعكس للوصول إلى وجهاتها النهائية.

ويتم نقل البضائع بين المطارين بسلاسة من خلال خدمة النقل بالشاحنات بزمن قدره 4.5 ساعات بين وصول البضائع على متن طائرات الشحن إلى رحلتها على طائرات الركاب أو العكس. ويتم تحميل وتنزيل البضائع سريعاً من الشاحنات من خلال 40 رصيف تحميل وتفريغ في محطتي "الإمارات سكاي سنترال" التابعتين لـ"الإمارات للشحن الجوي".