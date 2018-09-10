«دبي لتنمية الاستثمار» تنظم بعثة ترويجية ثانية إلى أميركا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إحدى مؤسسات اقتصادية دبي بعثة ترويجية ثانية إلى الولايات المتحدة هذا العام خلال سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع واحدة من أهم القوى الاقتصادية العالمية.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأنه من المقرر أن تزور البعثة مدينتي إنديانابوليس وديترويت، في الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر. وبينت أن البعثة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع ولايتي إنديانا وميشيغان الأميركيتين، في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة والزراعة والتعليم والفضاء والنقل والبنية التحتية.

ومن المقرر أن يشارك في البعثة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمناطق الحرة في الإمارة، وممثلون من سفارة الدولة لدى واشنطن ومجلس الأعمال الأميركي الإماراتي ومجموعة طيران الإمارات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن «تنظيم البعثة الترويجية إلى ولايتي إنديانا وميشيغان، يأتي في إطار الجهود المبذولة التي تسعى من خلالها المؤسسة إلى إقامة شراكات مع المستثمرين الدوليين».