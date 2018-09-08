ارتفاع إنتاج «ظهر للغاز» بمصر إلى ملياري قدم مكعّبة

المصدر: القاهرة - رويترز

أفادت وزارة البترول المصرية، أمس، بأن إنتاج حقل «ظهر» البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعبة يومياً، وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليارات دولار.

واكتشفت شركة «إيني» الإيطالية الحقل في عام 2015، وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعبة يومياً بنهاية العام الجاري، من نحو ستة مليارات قدم مكعبة في يوليو الماضي.

وتعمل مصر على الإسراع بخطى الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثاً على أمل وقف الواردات بحلول عام 2019، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية هذا العام.