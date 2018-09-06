سوق دبي المالي يشهد أكبر صفقة بيع أسهم هذا العام

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

شهد سوق دبي المالي ما بين الثامنة والثامنة ونصف من صباح اليوم أكبر صفقة بيع مباشرة خلال العام الجاري حيث قامت مجموعة أبوظبي المالية بشراء 370 مليون سهم بقيمة 155.7 مليون درهم من أسهم شركة سلامة للتأمين المدرجة بالسوق .

وتم الشراء عند سعر 42 فلسا للسهم ومع بداية جلسة تداول اليوم انعكست أخبار الصفقة على سعر السهم الذي شهد ارتفاعا متواصلا حتى بلغ نسبة 14 % مقتربا من الحد الأقصى المسموح به يوميا والمحدد بـ 15 % .

ووصل سعر السهم إلى 52 فلسا بنهاية الساعة الأولى من الجلسة وفيما استحوذ تداولاته على نسبة تفوق 60 % من إجمالي التعاملات وذلك حتى الساعة الحادية عشرة ونصف أي تقريبا في منتصف الجلسة ."