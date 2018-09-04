«أبوظبي التجاري»: مناقشات للاندماج مع «الاتحاد الوطني» و«الهلال»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف بنك أبوظبي التجاري رسمياً، عن مناقشات تجري حالياً بشأن اندماجه مع كل من بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وقال البنك، في رسالة وجهها لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها: «هناك محادثات مبدئية بشأن عملية دمج محتملة مع بنك الاتحاد الوطني، وكذلك مناقشات مماثلة مع مساهمي مصرف الهلال».

وأضاف البنك أن «هذه المناقشات مازالت في طورها المبدئي، وقد لا ينتج عنها أي صفقة فعلية»، مشدداً على التزامه بأقصى درجات الإفصاح والشفافية بتلبية المتطلبات التنظيمية، وسيتم إخطار السوق بآخر المستجدات في حال حدوث أي تطورات جوهرية.

يذكر أن عملية الدمج في حال حدوثها، ستكون الثانية في أقل من عامين، بعد التجربة الناجحة لدمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، في الأول من أبريل 2017.

وينتظر أن يسفر الدمج المرتقب عن مصرف جديد بأصول تقدر بأكثر من 400 مليار درهم، ليصبح بذلك ثاني أكبر كيان مصرفي بالإمارات، بعد بنك أبوظبي الأول، البالغة أصوله 670 مليار درهم.