«الاقتصاد» تدعو المستثمرين الإماراتيين إلى دراسة الفرص في الأسواق الواعدة

المصدر: أبوظبي - وام

دعت وزارة الاقتصاد المستثمرين الإماراتيين إلى دراسة الفرص الاستثمارية التي تقدمها عبر تقاريرها الدورية، التي تسلط الضوء على الأسواق الواعدة والقطاعات الأبرز لإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

وكشفت الوزارة عن زيارة وفد اقتصادي من دولة الإمارات إلى غانا، بهدف الارتقاء بقنوات التعاون الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وفتح أسواق ووجهات جديدة للصادرات والاستثمارات الإماراتية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع دول غرب إفريقيا.

ويضم الوفد خلال الزيارة التي تستمر على مدار يومي الرابع والخامس من سبتمبر الجاري، أكثر من 40 شخصاً من ممثلي ومسؤولي العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية رئيس الوفد، عبدالله آل صالح، إن جهود دولة الإمارات لتعزيز قنوات التعاون وتبادل المصالح مع دول القارة الإفريقية، خصوصاً دول غرب إفريقيا، تنسجم مع توجهات الدولة في تنويع أسواقها الخارجية، وتعتبر دول غرب إفريقيا من الأسواق الناشئة الواعدة التي تمتع بمعدلات نمو مرتفعة وتطرح فرصاً متميزة للاستثمارات.

ودعا المستثمرين الإماراتيين إلى أهمية دراسة الفرص الاستثمارية التي تقدمها وزارة الاقتصاد، عبر التقارير التي تصدرها دورياً في العديد من دول العالم والوجهات الاستثمارية الجديدة، التي تسلط الضوء على الأسواق الواعدة والقطاعات الأبرز لإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.