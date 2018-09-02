"اتصالات" تمكّن عملاء قطاع الأعمال من الاتصال أثناء رحلات الطيران

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت "اتصالات" اليوم عن توفير خدمة الاتصال على متن الطائرة لمشتركي باقات التجوال الدولي من قطاع الأعمال دون أي رسوم إضافية، وذلك عبر جميع خطوط الطيران التي توفّر خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية أثناء الرحلات الجوية. حيث بات بإمكان المسافرين من مشتركي باقات "اتصالات" للتجوال الدولي لقطاع للأعمال استخدام هواتفهم المحمولة لإجراء المكالمات واستخدام بيانات الانترنت أثناء الرحلات الجوية عبر شبكتي (Aeromobile) (SITAOnAir)، مما يعني إتاحة خيارات أوسع لمشتركي "اتصالات" من قطاع الاعمال للتواصل أثناء سفرهم عبر خطوط الطيران. وتغطي شبكة "اتصالات" للتجوال الدولي 190 وجهة على شبكات المشغلين المفضلين.

وبهذه المناسبة، صرح سلفادور انجلادا، رئيس قطاع الأعمال في "اتصالات":" إن طرحنا لهذه الخدمة الحصرية يتماشى مع استراتيجيتنا طويلة الأمد المتمثلة في التجديد والابتكار المستمرين، الأمر الذي يلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا المتغيرة، حيث ندرك في "اتصالات" مدى أهمية أن يكون مشتركينا من قطاع الأعمال على تواصل مستمر، والاستفادة من خدمة التجوال الدولي أثناء التنقّل جواً".

وأضاف انجلادا أن "اتصالات" ومن خلال شراكتها الفاعلة مع (Aeromobile) و (SITAOnAir) ستمكّن عملائها من قطاع الأعمال من البقاء على تواصل مستمر عبر كافة شركات الطيران، والاستماع بإجراء المكالمات الصوتية سواءً الصادرة أو الواردة، علاوةً على الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وغيرها أثناء السفر، دون أي رسوم إضافية عبر استخدام باقات "اتصالات" للتجوال الدولي لقطاع الأعمال".

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