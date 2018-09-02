6 خطوات تدعم روّاد الأعمال للعالمية في مشروعاتهم التجارية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يعتمد اختيار المشروع التجاري على التحليل الدقيق لاتجاهات السوق واحتياجات المتعاملين، كما أنه ينتج عن بلورة الأفكار التي ربما تطرح بمحض المصادفة. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري، إن هناك سبع خطوات رئيسة يمكن أن تقود رواد الأعمال للوصول بشركاتهم نحو العالمية كما يلي:

1- البحث عن المهارات: إذا كانت لديك موهبة أو مهارة فهي حجر الأساس لمشروعك الناجح، وحاول ألا تقلل من شأن أي مهارة أو موهبة لديك فهناك حتماً من سيستفيد منها، عليك فقط أن تكتشفها ثم تجد طريقة مناسبة لتقدّمها للناس.

2- تابع الأحداث والمستجدات وكن مستعداً لاستغلال أي فرصة، فالمتابعة ستسمح لك بمعرفة اتجاهات السوق وستجد أفكاراً تمثل فرص عمل مميزة ليس عليك سوى استغلالها، وتابع القوانين أو التغيّرات الجديدة حول العالم أو في المناطق التي تهتم بها، وتابع ما هو جديد في المجالات التي تهتم بها وفكر كيف يمكنك أن تجد فيها ما يلهمك.

3- ابتكر منتجاً جديداً بعلامة تجارية مميزة: وركز في تفكيرك على أسواق مستهدفة مع اختيار العلامة التجارية، لأن لها دوراً أساسياً في جذب المستهلكين أو المتعاملين إلى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة.

4- إضافة قيمة لخدمة أو منتج موجود بالفعل: يمكنك أن تضيف خدمات معينة أو تجمع بين منتج وآخر لزيادة قيمته، لتصبح متميزاً عن منافسيك، فكر في سلعة ما أو خدمة ما يمكن أن تقدمها بشكل مختلف بالشكل والجودة نفسيهما ولكن بسعر أقل.

5- ابحث في أسواق جديدة: تحقق لك النجاح ولا تتردد في بدء مشروعك في تلك الأسواق، التي تكون حافزاً جيداً لإيجاد أفكار عمل ناجحة، وعليه اعمل رحلات منتظمة لأسواق جديدة لاستكشافها، واستغلال عدم وجود منافسين.

6- شراء حقوق الامتياز: من الطرق الشائعة لبدء مشروع جديد، وهو في الواقع يشبه شراء الفكرة بدلاً من ابتكارها. اشترِ حقوق الامتياز ثم طبّقها على نطاق أكبر أو بشكل أفضل وهذا سيكون كفيلاً بوضعك على قطار النجاح والعالمية والأرباح سريعاً إن أحسنت الاختيار والتنفيذ.