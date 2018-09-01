إنتاج «أوبك» في أغسطس يسجل أعلى مستوى خلال 2018

المصدر: سنغافورة ولندن - رويترز

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في عام 2018 مع تعافي إنتاج ليبيا وبلوغ صادرات جنوب العراق مستوى قياسياً، على الرغم من أن تقلص الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية كبح الزيادة.

وأظهر المسح أمس، أن دول المنظمة البالغ عددها 15 دولة ضخت 32.79 مليون برميل يومياً في أغسطس بارتفاع قدره 220 ألف برميل يومياً، مقارنة بالقراءة المعدلة لشهر يوليو السابق.

وجاءت أكبر زيادة في الإمدادات خلال الشهر الماضي من ليبيا، التي مازال إنتاجها متقلباً بسبب الاضطرابات.

إلى ذلك، أظهرت حسابات استناداً إلى بيانات من بورصة دبي للطاقة أمس، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيهبط في أكتوبر المقبل بمقدار 0.53 دولار إلى 72.64 دولاراً للبرميل.

في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أمس، أن محللي أسواق النفط خفضوا توقعاتهم لعام 2018 للمرة الأولى في نحو عام خلال أغسطس الماضي، في ظل تنامي المخاوف من أثر التوترات التجارية المتنامية على الطلب على الخام، على الرغم من أن تقلص الإمدادات، خصوصاً من إيران، سيكبح الخسائر.

وتوقع استطلاع للرأي شمل 45 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي «مزيج برنت» في المتوسط 72.71 دولاراً للبرميل في عام 2018، بانخفاض قدره 16 سنتاً عن 72.87 دولاراً في توقعات استطلاع الرأي الذي أجري الشهر الماضي.

ويزيد هذا على 71.96 دولاراً في المتوسط منذ بداية العام الجاري. ومن المتوقع أن يبلغ السعر 72.58 دولاراً للبرميل في المتوسط عام 2019.

ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67.13 دولاراً للبرميل في المتوسط عام 2018، مقارنة بـ67.32 دولاراً للبرميل في متوسط توقعات الشهر الماضي و66.4 دولاراً للبرميل في المتوسط إلى الآن.

32.79

مليون برميل نفط ضختها دول منظمة أوبك في أغسطس يومياً.