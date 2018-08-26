520 مليون درهم استثمارات 7 مصانع جديدة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي زياراته الميدانية إلى المصانع الجديدة، التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي خلال العام الجاري، حيث زار وفد من المكتب سبعة مصانع في مدينة أبوظبي الصناعية الثالثة يصل إجمالي قيمتها الاستثمارية 520 مليون درهم.

وقام وفد المكتب بزيارة إلى مصنع «رينبو للحلول الميكانيكية» المتخصص في المنتجات المعدنية النهائية كخزانات حديدية ومنتجات حديدية مكسية بالمعادن وقطع غيار ميكانيكية وأجزاء مضخات سوائل وأجزاء رؤوس حفر آبار النفط، ومنتجات مطلية بالبودرة وتبلغ قيمته الاستثمارية 25 مليون درهم.

وشملت الجولة زيارة شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة، المتخصصة في صناعة الدهانات والملمعات والصبغات والمواد الملونة المجهزة وصناعة المذيبات والمخففات المركّبة العضوية والتي تبلغ قيمتها الاستثمارية 25 مليون درهم، بالإضافة الى «هوت باك» الصناعية للتغليف، المتخصص في صناعة الأدوات البلاسـتيكية المستهلكة وأصناف الإغلاق البلاستيكية والدلاء والأوعية البلاستيكية وصناعة القوارير والعبوات البلاسـتيكية المماثلة، والذي تبلغ قيمته الاستثمارية 25 مليون درهم.

كما قام وفد المكتب بزيارة مصنع «الإمارات بريفابريكيشن الصناعية» البالغ قيمته الاستثمارية 270 مليون درهم، والمتخصص في انتاج هياكل حديدية وخزانات ذات ضغط عالٍ حديدية ووصلات وأنظمة أنابيب خزانات حديدية للمواد الكيماوية والوقود والمياه، بالإضافة إلى «مصنع النصر للصناعات المعدنية» البالغ قيمته الاستثمارية 45 مليون درهم والمتخصص في إنتاج دعامات أنبوبية لأنابيب حفر حقول النفط وهياكل حديدية ووصلات أنابيب حفر حقول النفط.

واختتم وفد مكتب تنمية الصناعة جولته الى المصانع الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج بزيارة فرع مصنع شركة «الجزيرة للصناعات المعدنية» البالغ قيمته الاستثمارية 100 مليون درهم، والمتخصص في انتاج مسبوكات معدنية هياكل حديدية وحاميات طرق ومنتجات مجلفنة على الساخن وألواح معدنية مزدوجة ومدادات وأسوار وبوابات معدنية، بالاضافة الى زيارة مصنع «تارجت للمنتجات البلاستيكية»، البالغ قيمته الاستثمارية 30 مليون درهم، والمتخصص في انتاج أكواب وعبوات وصوانٍ وصحون بلاستيكية لحفظ الطعام ذات الاستعمال الواحد.

وأكد المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، المهندس أحمد هلال البلوشي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تقديم كل اشكال الدعم للمستثمرين في القطاع الصناعي، من خلال توفير العديد من المزايا والمحفزات التي من شأنها أن تمكنهم من إنجاح استثماراتهم لتشكل قيمة مضافة لاقتصاد امارة أبوظبي، وتعكس في الوقت نفسه توجهاتها نحو تحقيق أهداف محور التنمية الاقتصادية في خطة أبوظبي.