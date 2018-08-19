النفط يتراجع بدعم من الإمدادات الأميركية والنزاعات التجارية

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط بنهاية تعاملات أول من أمس، لكنها أنهت الأسبوع الماضي، على هبوط بفعل مخاوف من تزايد إمدادات الخام الأميركي، وتوقعات بأن النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيؤثران سلباً في الطلب على النفط.

وواصل الخام الأميركي الهبوط لسابع أسبوع على التوالي، في حين تراجع خام القياس العالمي «مزيج برنت» لثالث أسبوع. وقال محللون إن أحد أكبر عوامل القلق، يتمثل في تراجع أرقام الطلب الصيني على النفط، إذا تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأنهت عقود «برنت» جلسة التداول مرتفعة 40 سنتاً، أو 0.6%، لتبلغ عند التسوية 71.83 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعاً عند 72.49 دولاراً، في وقت سابق من الجلسة. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 45 سنتاً، أو 0.7%، لتسجل عند التسوية 65.91 دولاراً للبرميل، بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 66.39 دولاراً. وأنهى «برنت» تعاملات الأسبوع الماضي منخفضاً 1.4%، في حين هبط الخام الأميركي 2.6%.