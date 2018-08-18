النفط ينخفض بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي

المصدر: طوكيو - رويترز

انخفضت أسعار النفط، أمس، مع اتجاه الخام الأميركي نحو سابع تراجع أسبوعي وسط زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما قد يحد من الطلب على البترول في ظل تراكم المخزونات. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «مزيج برنت» ثلاثة سنتات إلى 71.4 دولاراً للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي سنتاً واحداً إلى 65.45 دولاراً للبرميل.

واتجه «خام برنت» نحو التراجع 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي. أما الخام الأميركي فقد اتجه لتكبد خسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز 3%.

وأظهرت بيانات الأربعاء الماضي، زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ما زاد القلق بشأن توقعات الطلب على الوقود، إضافة إلى تعرض الخام لضغوط من موجة بيع واسعة في السلع الأولية الصناعية مثل النحاس، والأزمة المالية في تركيا.

وقال بنك «إيه.إن.زد»، في مذكرة له: «المستثمرون لايزالون حذرين مع بقاء الزيادة المفاجئة في المخزونات الأميركية حاضرة في أذهانهم».

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سلع ومنتجات، وهددتا بفرض رسوم أخرى على صادرات قيمتها مليارات الدولارات، ما قد يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه، هزت الأزمة التي تعصف بالليرة التركية الأسواق الناشئة، وترددت آثارها عبر أسواق الأسهم والسندات والمواد الخام.

وأظهرت بيانات أميركية أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 10.9 ملايين برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس الجاري. وازدادت مخزونات النفط الأميركية 6.8 ملايين برميل.