2.2 مليار درهم صافي أرباح «موانئ دبي العالمية» في النصف الأول

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «موانئ دبي العالمية»، أمس، عن تحقيق نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مسجلة على أساس التقارير المحاسبية نمواً في العائدات بنسبة 14.4%، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.9%، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المجموعة أمس.

وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 50.3%، حيث بلغت ملياراً و322 مليون دولار، فيما بلغت الأرباح العائدة لمالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل 593 مليون دولار (2.2 مليار درهم)، وبلغت عائدات السهم الواحد 71.5 سنتاً أميركياً.

وانخفضت الأرباح العائدة لمالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل بنسبة 2.1% على أساس التقارير المحاسبية، لكنها ارتفعت بنسبة 5.2% على أساس المقارنة المثلية. وانخفضت الأرباح بسبب عدم احتساب «محطة دوراليه للحاويات» في جيبوتي، ودمج محطة «موانئ دبي العالمية - سانتوس» التي لاتزال في مرحلة التطوير ضمن محفظة المحطات الموحدة.

وعلى أساس المقارنة المثلية، نمت العائدات بنسبة 3% وزادت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.2%.

وبلغت العائدات 2.626 مليار دولار (9.66 مليارات درهم) بنسبة نمو 14.4% على أساس التقارير المحاسبية، و3% على أساس المقارنة المثلية. ويعود نمو العائدات بنسبة 14.4% إلى النمو القوي في أحجام المناولة عبر المناطق الجغرافية الثلاث لـ«موانئ دبي العالمية» وتأثير الاستحواذات الجديدة، والتي تضم «الأحواض الجافة العالمية»، و«مدينة دبي الملاحية» و«كوسموس أجانسيا ماريتيما» (سي إيه إم). ونمت العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 3% مدفوعة بنمو العائدات الإجمالية من بضائع الحاويات بنسبة 4.6%.

الأنشطة التشغيلية

وحافظ النقد من الأنشطة التشغيلية على قوته وبلغ 979 مليون دولار في النصف الأول من 2018، مقارنة بمليار و10 ملايين دولار في النصف الأول من 2017. وارتفعت المديونية (نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) إلى 2.9 مرة (من 2.6 مرة في النصف الأول من 2017).

وأكدت المجموعة أن: النفقات الرأسمالية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 439 مليون دولار عبر محفظة أعمال المجموعة، ولم يطرأ أي تغيير على خطتنا الإنفاقية لعام 2018، ونتوقع أن يصل إنفاقنا الرأسمالي خلال العام إلى 1.4 مليار دولار مع الاستثمارات المخطط لها في الإمارات، و«بوسورجا» (الإكوادور)، و«بربرة» (أرض الصومال)، و«السخنة» (مصر)، و«لندن غيتواي» (المملكة المتحدة).

وأسهمت صفقة الاستحواذ على «الأحواض الجافة العالمية»، التي أغلقت في بداية عام 2018، في زيادة العائدات تماشياً مع التوقعات. ومثلت العائدات من البضائع غير المعبأة في حاويات في النصف الأول من 2018 نحو 37% من إجمالي العائدات مقارنة بـ31% في النصف الأول من 2017.

وواصلت «موانئ دبي العالمية» الاستثمار في القطاعات التكميلية، وقامت بالاستحواذ على ثلاثة أصول استراتيجية هي: «كونتينانتال ويرهاوسنغ كوربوريشن» في الهند، و«كوسموس أجانسيا ماريتيما» في البيرو، و«مجموعة يونيفيدر» في الدنمارك.

اتفاقية امتياز

وقامت المجموعة بتوقيع اتفاقية امتياز مدتها 20 عاماً لبناء وتطوير مركز لوجستي متطور خارج «باماكو» عاصمة جمهورية مالي وأكبر مدنها، كما فازت «موانئ دبي العالمية» بعقد امتياز مدته 30 عاماً لتطوير وإدارة مشروع ميناء جديد في«بانانا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي لا تملك ميناء عميق المياه في البلاد، على الرغم من كونها ثالث أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

وسجلت قيمة الدين الإجمالية ارتفاعاً إلى 8 مليارات و976 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ7 مليارات و739 مليون دولار كما في 31 ديسمبر عام 2017، وارتفعت قيمة صافي الدين إلى 7 مليارات و464 مليون دولار، مقارنة بـ6 مليارات و255 مليون دولار كما في 31 ديسمبر عام 2017، على الرغم من زيادة السيولة النقدية المتوافرة في ميزانيتنا في النصف الأول من العام الجاري، إلى مليار و512 مليون دولار، وذلك بسبب الديون التي شكلت جزءاً من صفقة الاستحواذ على «الأحواض الجافة العالمية» ودمج «موانئ دبي العالمية - سانتوس» في البرازيل.

وأكدت المجموعة أنها سحبت خلال النصف الأول من 2018 نحو 680 مليون دولار من تسهيلاتها الائتمانية الدوارة لتمويل عمليات الاستحواذ على «كونتينانتال ويرهاوسنغ كوربوريشن» في الهند و«كوسموس أجانسيا ماريتيما» في البيرو، وارتفعت المديونية إلى 2.9 مرة.

وشهدت أسواق منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا ظروفاً مختلطة. وفي حين سجلت محطات المجموعة في أوروبا أداءً قوياً، لم تشهد أحجام المناولة في إقليم الإمارات نمواً يذكر. ونمت أحجام المناولة الموحدة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا بنسبة 3.1% في النصف الأول من 2018 على أساس التقارير المحاسبية و6.6% على أساس المقارنة المثلية، ما عادل توقف عمليات المجموعة في «محطة دوراليه للحاويات» في جيبوتي نتيجة لاستيلاء حكومة جيبوتي غير المشروع عليها.

وتميزت ظروف السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية بالاستقرار، حيث سجلت أحجام المناولة نمواً بنسبة 1% على أساس التقارير المحاسبية و2.1% على أساس المقارنة المثلية.

واختلطت ظروف السوق في منطقة أستراليا والأميركتين ونمت أحجام المناولة بنسبة 18.2% على أساس التقارير المحاسبية، لكنها حققت نمواً مسطحاً على أساس المقارنة المثلية بسبب توحيد ودمج محطة «موانئ دبي العالمية - سانتوس».

نمو الأرباح

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم: «تم الإعلان عن نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2018، حيث بلغ نمو الأرباح على أساس المقارنة المثلية 5.2%، كما بلغت الأرباح العائدة لمالكي الشركة 593 مليون دولار. وقد حققنا هذا الأداء القوي في مناخ تجاري غير مستقر، ما يؤكد مجدداً على تميزنا التشغيلي ومرونة محفظة أعمالنا». وأضاف: «حققنا تقدماً في تنفيذ استراتيجية تعزيز محفظة أعمالنا من الأنشطة التكميلية والخدمات المرتبطة بالموانئ، حيث استثمرنا ما يقارب 1.4 مليار دولار في استحواذات قمنا بالإعلان عنها أخيراً. وتشكل هذه الاستحواذات فرص نمو كبيرة وتعزز من حضور (موانئ دبي العالمية) على امتداد سلسلة التوريد العالمية، حيث نسعى إلى تنويع قاعدة عائداتنا واستكشاف فرص الربط المباشر مع أصحاب البضائع ومراكز الطلب».

التصنيف الائتماني

تم رفع التصنيف الائتماني لـ«موانئ دبي العالمية» مجدداً من قبل وكالة «موديز» من درجة (Baa2) إلى (Baa1) مع استقرار التوقعات بعد رفع التصنيف درجة خلال 2016. كما قامت وكالة «فيتش» برفع التصنيف من (BBB) إلى (BBB+) في يوليو 2017. وبذلك رفعت الوكالتان تصنيف «موانئ دبي العالمية» الائتماني درجتين خلال سنتين.

توزيع الأرباح

تقضي سياسة «موانئ دبي العالمية» الحالية في ما يتعلق بتوزيعات أرباح الأسهم بتوزيع ما لا يقل عن 20% من الأرباح السنوية العائدة لمالكي الشركة (بعد البنود المتوجب الإفصاح عنها) كأرباح أسهم. وسيتم اقتراح توزيعات أرباح الأسهم لكامل عام 2018 عند الإعلان عن النتائج المالية السنوية في مارس عام 2019.