«دو» توفر خدمة «واي فاي» مجانية في 400 موقع خلال «العيد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي «واي فاي الإمارات» مجاناً لمدة خمسة أيام عبر أنحاء الدولة كافة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لمنح العائلات والأصدقاء فرصة البقاء متصلين طوال أيام العيد. وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن خدمة «الواي فاي» المجانية المقدمة من «واي فاي الإمارات»، ستعمل ابتداءً من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، أسرع 10 مرات دون أي كلفة إضافية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «نحرص في (دو) على توفير خدمات وحلول اتصال مبتكرة ومتطورة تناسب تطلعات مختلف شرائح متعاملينا، وتماشياً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى التواصل مع كل سكان دولة الإمارات، أعلنت الشركة عن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي (واي فاي الإمارات) بسرعات أعلى عبر أكثر من 400 موقع على امتداد الدولة».

وأضاف الحساوي: «نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تمكين المستخدمين من التواصل ومشاركة لحظاتهم المميزة مع أحبائهم وأصدقائهم خلال فترة العيد. وتعدّ هذه المبادرة خطوة أخرى في سعينا نحو دعم جهود الحكومة الرامية إلى توفير خدمة (واي فاي الإمارات)، عبر جميع المواقع الحيوية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات2021».