خلال عيد الأضحى.. "دو" توفر خدمة "واي فاي" مجاناً بـ400 موقع

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي "واي فاي الإمارات" مجاناً لمدة 5 أيام عبر كافة أنحاء الدولة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لمنح العائلات والأصدقاء فرصة البقاء متصلين طيلة أيام العيد. ستعمل خدمة الواي فاي، ابتداءً من 19 وحتى 23 أغسطس 2018، المجانية المقدمة من واي فاي الإمارات العربية المتحدة أسرع 10 مرات دون أي تكلفة إضافية.

وتعليقاً على توفير الخدمة، قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "نحرص في دو على توفير خدمات وحلول اتصال مبتكرة ومتطورة تناسب تطلعات مختلف شرائح عملائنا الأعزاء. وتماشياً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى التواصل مع كافة سكان دولة الإمارات ، يسعدنا أن نعايد سكان الإمارات على طريقتنا الخاصة عبر توفير خدمة الاتصال اللاسلكي واي فاي الإمارات بسرعات أعلى عبر أكثر من 400 موقع على امتداد الدولة".

وأضاف الحساوي : "نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تمكين المستخدمين من التواصل ومشاركة لحظاتهم المميزة مع أحبائهم وأصدقائهم خلال فترة العيد. وتعد هذه المبادرة خطوة أخرى في سعينا نحو دعم جهود الحكومة الرامية إلى توفير خدمة واي فاي الإمارات عبر جميع المواقع الحيوية في الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات2021".

تعتبر خدمة واي فاي الإمارات مبادرة وطنية تهدف إلى توفير خدمة الاتصال اللاسلكي واي فاي للأفراد بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 نحو العيش بمجتمع متصل شبكياً. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بالخدمة عبر أي جهاز يدعم تقنية واي فاي بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها.