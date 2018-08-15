«اقتصادية عجمان» تصادر 60 ألف سلعة مقلّدة بـ 6.2 ملايين درهم

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أخيراً، مستودعين في منطقة «الجرف الصناعية»، وصادرت أكثر من 60 ألف قطعة مقلدة، تحمل علامات تجارية مشهورة بقيمة إجمالية تبلغ 6.22 ملايين درهم.

وأوضحت الدائرة أن خطوتها تأتي في إطار الحملة التفتيشية، التي قام بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري، تماشياً مع جهود تأمين الأسواق الاستهلاكية، ومكافحة الغش التجاري، وضمان أعلى مستويات الحماية لحقوق المستهلك.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، عقب مصادرة المنتجات المقلدة قانوناً، والتي اشتملت على أحذية، وعطور، وملابس، وحقائب، ومنتجات جلدية.

وقال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ماجد ناصر السويدي، إن ضبطية السلع المقلدة جاءت استجابةً لشكوى، تفيد بتداول قطع غير أصلية لعلامات تجارية عالمية في منطقة «الجرف الصناعية»، ما دفعنا إلى ضبط المستودعين ومصادرة المنتجات المقلدة، التزاماً منا بتوفير أسباب حماية المستهلاك التي تعتبر أولوية قصوى بالنسبة لنا.

وأكد أن نجاح الحملة التفتيشية جاء نتاج التعاون المثمر مع شرطة عجمان، والذي يندرج في إطار الحرص المستمر على توحيد الجهود للحد من الممارسات السلبية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن توفير بيئة استثمارية آمنة، وتعزيز ريادة عجمان على الخارطة الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

وتابع السويدي: «نتطلع إلى مواصلة مساعينا لحفظ حقوق الشركات والعلامات التجارية العالمية والمستهلكين، سواء من خلال الحملات التفتيشية أو التوعوية، والتي تصب بمجملها في خدمة تطلعاتنا لضمان أعلى مستويات الأمان الاستهلاكي والجاذبية الاستثمارية للإمارة».