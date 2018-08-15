استدعاء 3239 سيارة كيا كرنفال موديلات 2005-2014

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، إطلاق حملة استدعاء لـ«دواعي السلامة» تشمل 3239 سيارة «كيا كرنفال» موديلات الأعوام 2005-2014، بالتعاون مع شركة الماجد للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لسيارات «كيا» في الدولة.

وأفادت الوزارة في تقرير أصدرته أمس بأن الاستدعاء، الذي يتم بعد التواصل مع شركة «كيا موتورز كوربوريشن»، يرجع إلى فحص صندوق المُرحّلات (ICM Box)، ووضع غطاء عازل أو استبدال كامل الصندوق إذا لزم الأمر، وذلك لاحتمالية نفاذ الرطوبة، وعطب الصندوق، وذلك في السيارات المنتجة بين 10/‏‏6/‏‏2005 و11/‏‏4/‏‏2014.

وأوضحت الوزارة أن «الماجد للسيارات» بادرت إلى التواصل مع المستهلكين من أصحاب السيارات المشمولة بحملة الصيانة، لإبلاغهم، وحجز مواعيد إحضار مركباتهم لإجراء عمليات الصيانة اللازمة.

وأكدت أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التزام الوزارة بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة، سعياً لحماية المستهلك من أية أضرار.

وكانت «الاقتصاد» أعلنت أخيراً عن إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة شملت 826 سيارة «كيا كرنفال» موديلات الأعوام 2015-2019، بالتعاون مع شركة الماجد للسيارات، بهدف تحديث وتحسين برنامج عمل «سوفت وير» الأبواب الجانبية لبعض تلك السيارات، إذا لزم الأمر.