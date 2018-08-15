الإمارات الأولى في عدد الغرف الفندقية «تحت الإنشاء»

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفادت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في السوق الإماراتية وصل إلى 50 ألفاً و94 غرفة فندقية، تشكل نحو 32.4% من المعروض الفندقي المتاح حالياً.

وحلت دولة الإمارات في المركز الأول من حيث عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء ضمن أكبر 10 أسواق في كل من مناطق الشرق الأوسط إفريقيا وأوروبا، فيما حلت السوق السعودية في المركز الثاني في المنطقة مسجلة 45 ألفاً و687 غرفة قيد الإنشاء، تشكل 49.6% من المعروض الفندقي الحالي.

وذكرت المؤسسة أن إجمالي عدد الغرف في الشرق الأوسط سجل زيادة بنسبة 27.5% في يوليو من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، في حين أن عدد الغرف في إفريقيا سجل انخفاضاً بنسبة 7.1% خلال فترة المقارنة ذاتها.

• 50 ألف غرف فندقية قيد الإنشاء في الإمارات.