أفضل 7 وجهات للسفر خلال سبتمبر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

عرضت شركة «سكاي سكنر» المتخصصة في الحجوزات السياحية مجموعة من الوجهات السياحية للسفر إليها خلال شهر سبتمبر.

البندقية

تعتبر مدينة البندقية الإيطالية واحدة من أجمل المدن في العالم، إذ لاتزال الكنائس والمتاحف تزخر بالآثار التي يعود تاريخها إلى الفترة التي كانت البندقية فيها واحداً من أغنى المراكز التجارية في العالم، وتوفر المدينة لزوارها مشاهد خلابة، وساحات سرية وأزقة منعزلة.

بوردو

تعد مدينة بوردو التي تقع جنوب غرب فرنسا من المدن المشهورة بعد باريس مباشرة، وتقع على الضفة الجنوبية لنهر «جيروند». فيما تعتبر كاتدرائية «سانت أندرو» واحداً من أهم المعالم التاريخية في قلب بوردو، وهي أحد مواقع التراث العالمي لـ«يونسكو»، كما تضم المدينة العديد من القصور والمتاحف، فضلاً عن طبيعتها الساحرة.

سول

سول واحدة من أفضل العواصم في آسيا، وتعتبر هذه المدينة الكورية مزيجاً رائعاً من القديم والحديث، ولكل منطقة في سول ميزاتها، خصوصاً عندما تأخذ بعين الاعتبار كيف تعافت كوريا الجنوبية بسرعة من الحرب الكورية، وأصبحت أحد أقوى اقتصادات العالم.

وادي سوكا

ينبع نهر «سوكا» الذي يمر في سلوفينيا وشرق إيطاليا، من المناطق الصخرية في الجزء الشمالي من جبال الألب، وتنحدر مياهه بسرعة بين المروج والوديان شديدة الانحدار ليصب في البحر الأدرياتيكي، ويتضمن وادي «سوكا» مسارات للمشي وركوب الخيل وصيد الطيور.

إيكاريا

تقع جزيرة «إيكاريا» شرق جزر «إيجة» في اليونان، جنوب غربي مدينة «ساموس»، ويمكن الوصول إليها عبر السفر جواً. تشتهر الجزيرة بأرضيتها الوعرة وجبالها، وهي أجواء مثالية لمحبي التجوال والاستكشاف، وتشتمل على ينابيع طبيعية ساخنة جنباً مع الشواطئ الخلابة.

فيجي

تتميز «فيجي» بالألوان الزاهية والمتناغمة في كل مكان، ناهيك عن جمال الشواطئ ذات المياه الفيروزية والرمال الناعمة، ومع اعتدال درجات الحرارة تتناغم الطبيعة مع المناخ، وينحدر سكان هذا البلد من مناطق متعددة في العالم، ما يخلق مزيجاً من الثقافات تستحق الاكتشاف.

ميونيخ

تعد ميونيخ المدينة الأكبر في ألمانيا بعد برلين وهامبورغ، وتحفل عاصمة ولاية بافاريا بالكثير من الأنشطة والمهرجانات التي تمثل احتفالاً سنوياً بالثقافة والمأكولات الألمانية، والمثال الأكثر شهرة على روعة العمارة في ميونيخ هو قلعة «نيمفينبورغ».