«المركزي»: المقيمون يستحوذون على 89% من قروض القطاع المصرفي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد المصرف المركزي بأن القطاع المصرفي في الدولة، يمتلك أصولاً سائلة بقيمة 376.5 مليار درهم، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً الى أن هذه الأصول تشكل 14.2% من إجمالي الأصول البالغة 2.66 تريليون درهم.

وأوضح «المركزي»، في تقرير أصدره أمس، عن مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني 2018، أن قروض المقيمين استحوذت على نسبة 88.9% من إجمالي القروض الممنوحة بالقطاع المصرفي المحلي البالغة قيمتها تريليوناً و691.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، فإن قروض المقيمين ارتفعت إلى تريليون و503.8 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2018، مقابل تريليون و487.5 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، وتريليون و470.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين «المركزي» أن قروض غير المقيمين شكلت نحو 11.1%، أو ما يعادل 187.7 مليار درهم من إجمالي القروض خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار إلى أن قروض المقيمين توزعت بواقع 948.5 مليار درهم أو ما نسبته 46.1% للشركات غير المالية ونحو 337.3 مليار درهم أو ما يعادل 19.9% لقطاعات محلية أخرى، ونحو 180.78 مليار درهم للحكومة أو ما نسبته 10.7%، إضافة إلى 17.3 مليار درهم أو ما نسبته 1% للجهات المسموح لها بتلقي الإيداعات، ونحو 19.95 مليار درهم أو ما نسبته 1.2% للشركات المالية.