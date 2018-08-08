مليار درهم إيرادات «أغذية» خلال النصف الأول من 2018

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «أغذية»، أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2018، بأرباح صافية قدرها 109 ملايين درهم من صافي إيراداتها البالغة 1.01 مليار درهم، ونمو نسبته 1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في أرباح المجموعة بنسبة 6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لتركيز المجموعة المتواصل على تعزيز خفض التكاليف.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»، المهندس ظافر عايض الأحبابي، إن المجموعة نجحت في تحقيق نتائج قوية على الرغم من التحديات التي واجهتها السوق خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة بذلك نمواً متواصلاً، وزيادة لافتة في الأرباح ضمن مجموعة من فئات المنتجات.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة، طارق أحمد الواحدي، إلى ما حققته علامة «مياه العين»، التي نجحت في ترسيخ مكانتها بنمو نسبته 29% في حجم المبيعات، و27% في القيمة السوقية.

وأضاف الواحدي: «ستواصل (أغذية) تعزيز الابتكار في محفظتها، وإثراءها بمنتجات جديدة، ومنها مياه العين فيتامين (د)، التي نقدمها لتعود بالنفع على المستهلكين، وتدعم استراتيجيتنا الرامية لتحقيق مزيد من النمو والتوسع في نهاية المطاف». وكشفت «أغذية» عن انطلاق العمليات التجارية في مصنع المياه المعبأة، العائد للمشروع المشترك التابع للمجموعة في الكويت، وذلك اعتباراً من الأسبوع الثاني من يوليو الماضي.

• %29 نمواً في مبيعات «مياه العين».