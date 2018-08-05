«طيران الإمارات» توسع شبكتها في إيطاليا باتفاقية مع «ترينيتاليا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» وشركة السكة الحديد الوطنية الإيطالية «ترينيتاليا» Trenitalia، عن إبرام اتفاقية مشاركة في الرموز تتيح لركاب «طيران الإمارات»، من مختلف أنحاء العالم، اكتشاف مزيد من الوجهات في إيطاليا بسهولة.

وأشارت الشركة في بيان أمس، إلى أنه يمكن للمتعاملين الآن السفر بتذكرة واحدة مع «طيران الإمارات» ومتابعة رحلاتهم إلى العديد من المدن والبلدات الإيطالية باستخدام قطارات حديثة وسريعة ومريحة تنطلق من محطات الناقلة الأربع في إيطاليا، وهي العاصمة روما، وفينيسيا، وبولونيا، وميلانو.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة العمليات التجارية، هيوبرت فراخ: «تفتح اتفاقية المشاركة في الرمز مع (ترينيتاليا) آفاقاً جديدة أمام متعاملينا، وتعزز خدماتنا الحالية إلى روما وفينيسيا وبولونيا وميلانو. ومع القطارات السريعة، فقد أصبح السفر عبر دبي من سيدني في أستراليا إلى مدينة بودوفا في إيطاليا، أو من الشرق الأقصى إلى بلدة فوغيا الإيطالية، أسهل وأسرع من أي وقت مضى».

وأضاف فراخ: «تنقل (طيران الإمارات) سنوياً 1.6 مليون راكب من وإلى إيطاليا، وسنربط من خلال اتفاقيتنا مع شركة السكة الحديد الوطنية الإيطالية مختلف مناطق إيطاليا مع شبكة محطاتنا العالمية، ونسهل حركة السفر في الاتجاهين، كما نسهم في تعزيز حركة السياحة إلى إيطاليا».

من جانبه، أكد المدير في «ترينيتاليا»، جيانبيرو ستريسيليو، أهمية اتفاقية الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة على طريق التكامل الفعال والمريح بين الطائرة والقطار. وقال: «اعتباراً من اليوم، سيكون في مقدور متعاملينا شراء تذكرة واحدة لرحلتهم على متن القطار والطائرة، والمغادرة أو الوصول إلى 27 محطة قطار بسهولة ويسر، والاستمتاع بأفضل الخدمات والتسهيلات المقدمة من (ترينيتاليا) و(طيران الإمارات)».

ويمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم الكاملة بموجب اتفاقية الرمز المشترك لكامل مسار الرحلات إلى الوجهات الإيطالية الـ27 من خلال الموقع الشبكي لطيران الإمارات، والاستفادة من سهولة حمل تذكرة واحدة، ومواصلة سفرهم من المطارات في المدن الإيطالية الأربع إلى العديد من محطات القطار داخل المدن وخارجها، مثل بريسكيا، برينديزي، كاسيرتا، فوغيا، ساليرنو وغيرها.