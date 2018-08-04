الصينيون في المركز الرابع بقائمة «المستثمرين الجدد» في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت بيانات من اقتصادية دبي بأن المستثمرين الصينيين حلّوا في المرتبة الرابعة في قائمة المستثمرين الجدد في دبي خلال النصف الأول من عام 2018.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن المستثمرين الهنود كانوا في المرتبة الأولى، يليهم الباكستانيون في المرتبة الثانية، والمصريون في المرتبة الثالثة، والبريطانيون في المرتبة الخامسة.

وكشفت اقتصادية دبي أنها أصدرت 407 رخص تجارية جديدة لمستثمرين من الصين خلال النصف الأول، كما أصدرت 2759 رخصة لمستثمرين من الهند، و1023 رخصة تجارية جديدة لمستثمرين من باكستان، و700 رخصة تجارية لمستثمرين من مصر، و387 رخصة جديدة لمستثمرين من بريطانيا.

ووفقاً لبيانات لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، فإن المستثمرين من الصين حلوا كذلك في المرتبة الرابعة بين أهم المستثمرين في منطقة «نايف»، التي تعد الأكثر جذباً للشركات العاملة في الإمارة، مشيرة إلى أن عدد الشركات الصينية التي تعمل في تلك المنطقة وحدها بلغ 804 شركات تعمل في مجالات تجارية وصناعية مختلفة، فيما تصدر حملة الجنسية الهندية قائمة المستثمرين والشركات التي تعمل في منطقة «نايف»، يليهم الباكستانيون.

وأظهرت البيانات أن منطقة «برج خليفة» حلت في المركز الرابع بين أهم المناطق التي يستهدفها المستثمرون الأجانب في دبي، فيما جاءت منطقة «نايف» في المركز الأول، و«عيال ناصر» في المركز الثاني، و«المرر» ثالثاً، لافتة إلى أن عدد الرخص التجارية في منطقة «برج خليفة» بلغ 14 ألفاً و905 رخص تجارية.

وكانت اقتصادية دبي أصدرت الأسبوع الجاري أول ترخيص تجاري باللغتين العربية والصينية لمستثمر من الصين، وذلك تزامناً مع التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والصين، لتحقيق أهداف متعددة نوعية ذات قيمة مضافة للبلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأكدت اقتصادية دبي أنها تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة للمستثمرين الأجانب من خلال الإجراءات التي تستهدف السرعة والدقة في انجاز تعاملات المستثمرين، وسرعة وسهولة إصدار التراخيص اللازمة لبدء النشاط التجاري.

الهنود يتصدرون قائمة المستثمرين الجدد، يليهم الباكستانيون والمصريون.