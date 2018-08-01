«الاتحادية للتنافسية»: انحسار التضخم خلال يونيو 2018

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن انحسار التضخم على أساس سنوي خلال يونيو 2018، إذ سجل نسبة 3.29% مقارنة بما سجله خلال مايو، المقدر بحدود 3.48%.

ويعدّ هذا الانحسار الخامس على التوالي، بعد الزيادة التي شهدتها الأسعار مع بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة، أن معدلات التضخم ازدادت على أساس شهري في يونيو الماضي بنسبة 0.37%، وذلك مقارنة بشهر مايو 2018، على الرغم من تراجع أسعار خمس مجموعات رئيسة من بينها (السكن والمياه والكهرباء والغاز)، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات أخرى ذات تأثير أكبر في وزن مؤشر التضخم.

وكشفت البيانات انخفاض أسعار خمس مجموعات رئيسة على أساس شهري في يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو 2018، إذ تراجعت «مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز» بنسبة 0.86%، كما تراجعت «مجموعة الاتصالات» بنحو 0.03%، وانخفضت «مجموعة السلع والخدمات المتنوّعة» بنسبة 1.01%، كما هبطت «مجموعة المطاعم والفنادق» بنحو طفيف بلغ 0.04%، وتراجعت «مجموعة الترويج والثقافة» بنسبة 0.22%.

في المقابل، ارتفعت خمس مجموعات تقدمتها «مجموعة خدمات النقل» بنسبة 2.81%، و«الأغذية والمشروبات» بنسبة 1.41%، و«مجموعة الملابس والأحذية» بنسبة 3.43%، و«التبغ» بنسبة 0.6%، و«التجهيزات والمعدات المنزلية» بنسبة 0.28%، مقابل استقرار مجموعتي «التعليم» و«خدمات الصحة».

وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت أسعار 10 مجموعات تصدرتها «الملابس والاحذية» بنسبة 16.46%، و«الترويج والثقافة» بنسبة 13.14%، و«خدمات النقل» بنسبة 10.77%، و«الأغذية والمشروبات» بنسبة 2.7%، بينما انخفضت «مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز»، التي تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر بنحو 34.1% من إنفاق المستهلكين، بنسبة 3.01%، وتراجعت «مجموعة خدمات الصحة» بنسبة 0.01%.

ووفقاً لتغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك بحسب الإمارة، فقد ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.52% في إمارة أبوظبي، و0.18% في دبي، و0.19% في الشارقة، و0.49% في عجمان، و0.57% في أم القيوين، و0.85% في رأس الخيمة، وبنسبة 0.67% في الفجيرة.