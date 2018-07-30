1.1 مليار درهم صافي أرباح «إعمار مولز» النصفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت «إعمار مولز»، التي تمتلك «شركة إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، بتحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 8%، خلال النصف الأول من عام 2018، ليبلغ 1.102 مليار درهم (300 مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.021 مليار درهم (278 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2017.

وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أنها حققت، خلال النصف الأول من العام الجاري، إيرادات بلغت مليارين و103 ملايين درهم (573 مليون دولار)، بنمو نسبته 29% مقارنة بإيرادات بلغت 1.624 مليار درهم (442 مليون دولار)، خلال النصف الأول من عام 2017.

ووفقاً للبيان، فقد حققت «إعمار مولز» خلال الربع الثاني من عام 2018، صافي أرباح بقيمة 554 مليون درهم، بنمو نسبته 15%، مقارنة بصافي أرباح خلال الربع الثاني من عام 2017، بلغ 482 مليون درهم.

ووصلت إيرادات الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.065 مليار درهم (290 مليون دولار)، بنمو نسبته 35% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2017، التي بلغت 788 مليون درهم (215 مليون دولار).

وأعلنت «إعمار مولز»، العام الجاري، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة مليار و301 مليون درهم (354 مليون دولار)، أي ما يعادل 10% من رأسمال أسهم الشركة، للعام الثالث على التوالي.

ولفتت إلى أنها افتتحت توسعة منطقة الأزياء «فاشن أفنيو» في «دبي مول»، التي أضافت أكثر من 150 علامة تجارية عالمية في مجال الموضة، إضافة إلى افتتاح «سوق الينابيع»، في وقت واصلت وجهات «إعمار مولز» تحقيق معدلات عالية لإشغال الأصول، بلغت 93% خلال النصف الأول من عام 2018.

واستقبلت وجهات «إعمار مولز» التي تشمل: «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«سوق البحار»، و«مجمع الذهب والألماس»، ومراكز التسوق في المجمعات السكنية، 67 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو نسبته 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما رسخ «دبي مول» مكانته وجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، مع استقباله 40 مليون زائر.

وحققت منصة «نمشي» للتجارة الإلكترونية، التي استحوذت عليها «إعمار مولز»، في أغسطس 2017، مبيعات عبر الإنترنت بقيمة 384 مليون درهم (105 ملايين دولار) خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو نسبته 22% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» عضو مجلس إدارة «إعمار مولز»، محمد العبار: «نعمل في المرحلة الراهنة على الارتقاء بالشركة نحو مرحلة جديدة من النمو، يزداد فيها التركيز على استراتيجيات قنوات التسويق المتعددة، بالتزامن مع تطوير وجهات جديدة ترسم الملامح المستقبلية لقطاع تجارة التجزئة، وتنسجم مع احتياجات الجيل الجديد من المتعاملين، معتمدة أحدث التطورات التقنية».

«دبي هيلز مول»

تواصل شركة «إعمار» تطوير «دبي هيلز مول» في «دبي هيلز استيت»، حيث يستمر العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد. وسيضم «دبي هيلز مول» نحو مليوني قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، تشمل أكثر من 650 منفذاً تجارياً، كما سيضم أربعة مراكز ترفيهية عائلية، ومجمعاً لدور العرض السينمائي، ومرافق أخرى.