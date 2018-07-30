«إعمار العقارية»: تسييل بعض الأصول الفندقية يصبّ في مصلحة المساهمين

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

أكد مصدر رسمي في شركة إعمار العقارية، أن تسييل بعض الأصول في قطاع الضيافة، وتحويلها إلى «سيولة نقدية»، يصبان في مصلحة المساهمين، عبر تحقيق قيمة إضافية لاستثماراتهم في الشركة في المستقبل.

وأضاف المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن تسييل بعض هذه الأصول يهدف أيضاً إلى توفير رؤوس أموال إضافية لدعم خطط النمو للشركة في المستقبل.

وأوضح أن عمليات البيع في طريقها إلى التنفيذ، إلا أن هناك محددين أساسيين يحكمان عملية التنفيذ، هما التوقيت الملائم لعمليات بيع بعض هذه الأصول، والأسلوب الملائم الذي سيتم من خلاله تحويل هذه الأصول إلى وفورات نقدية، تستطيع من خلالها الشركة تعظيم أرباح المستثمرين، والاستفادة من هذه الوفورات النقدية، عبر خطط تنموية للشركة.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد العبار، صرح في وقت سابق، بأن الشركة قررت أن تركز في المستقبل على إدارة الفنادق، لا على تطوير الأصول الفندقية.

وطبقاً لبياناتها المعلنة، فإن «إعمار» تمتلك علامات فندقية ذات قيمة عالية، من أبرزها سلسلة فنادق «ذا آدريس» ـ العنوان، وسلسلة «أرماني»، و«منتجع منازل»، وفندق القصر، وسلسلة فنادق ومنتجعات «فيدا»، و«نوران للشقق الفندقية المفروشة».

ويصل عدد المشروعات الفاعلة وقيد الإنجاز لمجموعة إعمار للضيافة إلى 50 مشروعاً، كما تضم المحفظة مجموعة فنادق وشققاً وملاعب وأندية «غولف» و«بولو».