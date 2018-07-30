29 % نمواً في استضافة فعاليات الأعمال بدبي خلال النصف الأول من 2018

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، عن تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2018، إذ فازت المدينة بـ125 عرضاً لاستضافة فعاليات ومؤتمرات للأعمال، ما يعكس زيادة نسبتها 29%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع المكتب أن تسهم هذه الفعاليات في استقبال أكثر من 65 ألف مشارك، وأن يبلغ تأثيرها الاقتصادي نحو 500 مليون درهم، ما يعزّز من مكانة دبي وجهةً رائدةً لاستضافة فعاليات الأعمال العالمية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إنّ النجاح الذي حققته دبي في استقطاب أعداد متزايدة من فعاليات الأعمال، يعكس الإمكانات الهائلة التي تتمتّع بها الإمارة، ويدّل على تكاتف جهود القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي في هذا المجال.

وأضاف أن مكتب فعاليات دبي للأعمال حرص على التعاون الوثيق مع الشركاء، من أجل إبراز قدرة دبي على تقديم عروض الاستضافة، مع تسليط الضوء على البنية التحتية المتطورة للسياحة، وكذلك لاستضافة الفعاليات العالمية.

ووفقاً للمكتب، فقد فازت دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، باستضافة عدد من فعاليات الأعمال، أبرزها: مؤتمر«حوافز الرعاية الصحية بالصين 2019»، و«كونغرس الغرفة العالمية 2021»، و«الكونغرس العالمي للاتحاد الدولي للعلاج الفيزيائي 2021»، و«الكونغرس الدولي لطب الجهاز الهضمي 2021»، و«كونغرس آسيا والمحيط الهادئ لطب القلب 2023».

ولفت المكتب إلى حضور ممثلي فعاليات دبي للأعمال، أكثر من 70 حدثاً تجارياً خلال النصف الأول من العام، حيث استعرضوا خلالها القدرات والخدمات والتسهيلات التي تُقدّم لأكثر من 9000 من العاملين في قطاع الاجتماعات والفعاليات وبرامج الحوافز من جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال مدير مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، ستين جاكوبسن، إن النمو الذي حققه المكتب على صعيد الفوز بعروض استضافة فعاليات الأعمال، خلال النصف الأول من عام 2018، يعد بمثابة شهادة قوية على السمعة الطيبة التي تحظى بها دبي عالمياً كوجهة لاستضافة الفعاليات.

وأضاف: «نواصل العمل لتعزيز مكانة دبي وجهةً متميزةً لاستضافة فعاليات الأعمال، ونعمل على تصميم مجموعة واسعة من المبادرات لبقية العام، التي ستشمل المشاركة في أبرز المعارض التجارية والأنشطة المتخصصة، فضلاً عن استقطاب مزيد من الاجتماعات التي تضم خبراء ومتخصصين».