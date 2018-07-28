غرفة أبوظبي تطلق جائزة "رواد المستقبل"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، جائزة «رواد المستقبل» للناشئين والشباب، تحت شعار «نحو إعداد جيل مبدع، مبتكر، استثماري، وريادي» بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

جاء الاعلان عن هذه المبادرة في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة بمقرها الرئيس أول من أمس، بحضور كل من مدير عام غرفة أبوظبي، محمد هلال المهيري، ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، خليفة بن سالم المنصوري، وممثلين عن دائرة التعليم والمعرفة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعدد من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمبتكرة.

وقال محمد هلال المهيري، إن «(جائزة رواد المستقبل) هي إحدى مبادرات الغرفة المهمة، حيث تنطلق من حرص غرفة أبوظبي وتماشياً مع الخطط التنموية لإمارة أبوظبي على نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة، وتسعى المبادرة إلى إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحقيق الريادة لهم في أعمالهم المستقبلية وبناء أجيال واعدة ومتميزة من رواد الأعمال الناشئين والقادرين على الإبداع والابتكار وصناعة الفرص الاستثمارية».

وأشار إلى أن المبادرة عبارة عن برنامج متكامل يسعى إلى تعريف الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال كمفهوم وفكر وممارسة وتطبيق ذلك في بيئة تنافسية في ظل ثورة المعلومات والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، مؤكدا أن هذه المبادرة تتماشى مع خطة أبوظبي للتنمية الاقتصادية المستدامة عبر توسيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى مختلف فئات المجتمع وتحقيق النمو والتطوير لخلق أفكار ومفاهيم جديدة لصياغة اقتصاد معرفي متطور.

وتابع المهيري: «تهدف الجائزة إلى تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال وبناء وتطوير جيل من رواد الأعمال الناجحين وتزويدهم بالأدوات والمعرفة الضرورية التي تساعدهم على خوض العمل التجاري عبر مشاريع مبتكرة بالاعتماد على أسس واستراتيجيات علمية».

وتشمل المبادرة في دورتها الأولى 5 فئات، كل فئة تنقسم إلى قسمين لتضم فئة رواد الأعمال الناشئين (8 - 13 سنة)، وفئة رواد الأعمال الشباب (14- 25 سنة)، وتستهدف طلاب المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة للتقدم للمشاركة في المبادرة والتي تنتهي بجائزة رواد المستقبل.

ووتم تخصيص موقع الكتروني للمبادرة يتضمن كافة المصادر والبيانات التي يحتاجها رواد الأعمال وبما يتناسب مع مراحلهم العمرية لبدء المشروع، كما يتيح لهم التواصل مع الخبراء وكذلك يتضمن برامج إلكترونية للمسارات التدريبية، علماً بأن التسجيل والتقديم للجائزة وتقييم المشاريع سيكون إلكترونياً ومن خلال الموقع.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك ورش عمل ميدانية تضم 16جامعة و40 مدرسة في إمارة أبوظبي، وتم اختيار المدارس والجامعات الحكومية لورش العمل الميدانية وسيتم إرسال رابط الموقع للإعلان عن الجائزة والترويج للمبادرة لجميع المدارس والجامعات في إمارة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

كما سيتم إطلاق معرض متخصص للمتأهلين بالبرنامج، حيث يضم المعرض 100 مشارك من الناشئين والشباب أصحاب المشاريع المبدعة والمبتكرة، وستتاح لهم الفرصة لعرض مشاريعهم المبتكرة على الجمهور والتنافس من خلال منصة شاملة تشكل نقطة انطلاق وسيتم من خلال المعرض التقييم النهائي للمشاريع الفائزة من قبل لجنة التقييم والجمهور على أن يكون بنسبة 50 بالمائة لكل منهما.

وتتضمن الجوائز خمس فئات وهي «فئة أفضل فكرة مشروع للاستثمار»، وفئة «أفضل ابتكار للاستثمار»، وفئة «أفضل منتج للاستثمار»، وفئة «أفضل مشروع تقني»، وفئة «التسويق وتطبيقات الموبايل».