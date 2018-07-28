الدولار يرتفع مقابل سلة عملات.. واليورو يعوّض بعض خسائره

المصدر: لندن ــ رويترز

ارتفع الدولار، أمس، إلى أعلى مستوياته في خمسة أيام، في وقت عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن عدم رضاه بشأن قوة الدولار، متجاهلاً ما جرت عليه العادة من أن يتجنب زعماء الولايات المتحدة التدخل بشكل علني في الأسواق المالية.

إلا أن العملة الأميركية ظلت لا تبرح مكانها بالقرب من أعلى مستوى في عام، والذي سجلته الأسبوع الماضي.

وواصل الدولار صعوده أمس، إذ ارتفع 0.4% مقابل سلة عملات، ليسجل مؤشره 94.796 نقطة، وهو أعلى مستوى في خمسة أيام قبل أن يجري تداوله دون تغير يذكر.

وفي الوقت ذاته، عوّض اليورو بعض خسائره التي مني بها أول من أمس الخميس، عندما أبقى البنك المركزي الأوروبي على جدوله الزمني للتخلي عن سياسته النقدية، ليستقر اليورو عملياً عند 1.1654 دولار.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة هبطت بأكثر من 0.7% الخميس الماضي بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وانخفض الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 110.965 ين، لعدم تمكنه من الاحتفاظ بمكاسبه عقب ارتفاع لفترة وجيزة إلى 111.25 نقطة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.3123 دولار، إذ كانت العملة البريطانية هبطت 0.6% في التعاملات الليلية، وبددت قوة الدولار وزيادة الضبابية بشأن مفاوضات الانفصال البريطاني، الأثر الإيجابي للمراهنة على رفع بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية، أمس، مرتفعة بعدما استفادت من الإشارات على التقارب بين الولايات المتحدة وأوروبا في ما يتعلق بقضايا التجارة، على الرغم من أن المستثمرين لايزالون حذرين قبيل المراجعة التالية للسياسة النقدية في بنك اليابان المركزي.

وقال المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى «إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز»، تشيهيرو أوهتا، إن «المخاوف بشأن المشكلات التجارية تلاشت بعض الشيء، كما تحركت السوق في اتجاه إيجابي عموماً، بينما تباينت نتائج الأرباح».

• دونالد ترامب عبّر عن عدم رضاه بشأن قوة الدولار.