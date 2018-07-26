منح «براكة الأولى» رخصة إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

منحت دائرة الطاقة في أبوظبي شركة «براكة الأولى»، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، رخصة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعد شرطاً تنظيمياً أساسياً، قبل البدء بمرحلة تشغيل محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وتعد رخصة إنتاج الكهرباء من دائرة الطاقة في أبوظبي خطوة أساسية مهمة لتمكين شركة «نواة للطاقة»، الذراع التشغيلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمملوكة بالشراكة بين المؤسسة وشركة «كيبكو»، من الحصول على رخصة تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث تقدمت شركة «براكة الأولى» بطلب الترخيص للدائرة، التي راجعت الطلب بدورها وقيّمته وحللته فنياً ومالياً وتقنياً وقانونياً، ثم منحت «براكة الأولى» الترخيص بعد اجتيازها المتطلبات اللازمة لذلك.