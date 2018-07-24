10 وجهات سياحية جديدة للمواطنين لقضاء العطلات

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفادت وكالات سفر عاملة في السوق المحلية بأن جزءاً كبيراً من الحجوزات السياحية للمواطنين خلال الموسم الحالي بدأت تتجه إلى محطات جديدة وغير تقليدية، لافتين إلى 10 وجهات جديدة شهدت مستويات تدفق سياحي ملحوظة من قبل المواطنين خلال الموسم الجاري، تتمثل في كل من البوسنة وكرواتيا والجبل الأسود وأرمينيا واليونان، فضلاً عن اليابان وقيرغيزستان وكازاخستان، إلى جانب دول اسكندنافية مثل إلى السويد، والنرويج.

وقال رئيس شركة «العابدي» القابضة للسياحة والسفر، سعيد العابدي، إنه "على الرغم من أن الوجهات التقليدية لاتزال تستحوذ على الجزء الأكبر من الحجوزات، فإن المزيد من المواطنين بدأوا يشعرون بالملل، وأصبحوا أكثر استعداداً للسفر إلى محطات جديدة».

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «سكاي لاين للسياحة والسفر»، سامر عشا، إن «الجزء الأكبر من الحجوزات التي وصلت مدتها في المتوسط إلى نحو 15 يوماً، تنتهي قبل عطلة عيد الأضحى».

بدوره، قال المدير التنفيذي لـ«شركة بافاريا للعطلات»، صلاح الكعبي، إنه "بالنسبة للمواطنين فإنهم يعتمدون على معايير عدة لاختيار وجهة ما، تتمثل في نوعية وجودة الخدمات إلى جانب توافر مرافق الطعام، خصوصاً الحلال منها، فضلاً عن سهولة الوصول إليها"، موضحاً أن "الوجهات الجديدة بحاجة للمزيد من الوقت حتى تكتسب شعبية أكبر".