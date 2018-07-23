تعرف إلى الدول الأكثر والأقل مديونية في العالم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

احتلت الإمارات المركز الأول عربياً والـ8 عالمياً ضمن الدول الأقل مديونية، لتتفوق بذلك على العديد من الاقتصادات الكبرى وفقاً لبيانات حديثة من صندوق النقد الدولي.

وبحسب الصندوق فإن إجمالي الدين العام في السوق المحلية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وصل إلى 19% خلال العام الجاري مقارنة بنحو 19.5% في العام 2017. وحلت السعودية أيضاً ضمن الدول العشرة الأقل مديونية في العالم، في المقابل هناك ثلاث دول عربية ضمن قائمة الأكثر مديونية.

الدول العشرة الأقل مديونية في العالم (الدين العام كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي) 2018

1. هونغ كونغ 0.1

2. بروناي 2.5%

3. أفغانستان 6.8%

4. استوينا 8.5%

5. جمهورية الكونغو الديمقراطية 14.5%

6. بوتسوانا 14.9%

7. روسيا 18.7%

8. الإمارات 19%

9. السعودية 20%

10. أوزبكستان 20.1%

الدول العشرة الأكثر مديونية في العالم (الدين العام كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي) 2018

1. اليونان 191.3%

2. السودان 176.5%

3. فنزويلا 162%

4. لبنان 157.3%

5. إيطاليا 129.7%

6. باربادوس 128.7%

7. اليمن 128.2%

8. جمهورية الرأس الأخضر 124.7%

9. البرتغال 121.2%

10. غامبيا 111.4%