«نخيل» تنجز «بدره بافيليون» بـ 60 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنجزت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، مركز التسوق المجتمعي «بدره بافيليون» بقيمة 60 مليون درهم، لخدمة المقيمين في أكثر من 800 منزل في مجتمعي «نخيل» السكنيين «بدره» و«فينيتو».

وذكرت الشركة في بيان، أنه تم افتتاح «سوبرماركت كارفور» على مساحة 8000 قدم مربعة، على أن يفتتح 26 محلاً قريباً في مركز التسوق المجتمعي الذي تبلغ مساحته 72 ألف قدم مربعة، والذي يضم مواقف سيارات تتسع لـ270 سيارة. كما سيضم مجتمع «بدره» قريباً، مسجداً ومرافق رياضية، بما في ذلك مسبح وصالة للألعاب الرياضية. ويقع «بدره بافيليون» في قلب مجتمع «بدره» في جبل علي، ويعتبر سادس مراكز التسوق المجتمعية (بافيليون) في محفظة «نخيل» المتنامية، كما أنه يعتبر مكملاً لمراكز التسوق المجتمعية الأخرى التي افتتحت أخيراً.