«أبوظبي التجاري»: 5 نصائح للراغبين في شراء عقار بالإمارات

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

قدم بنك «أبوظبي التجاري» خمس نصائح للراغبين في شراء عقار بدولة الإمارات، مشيراً إلى أنه مع تنامي الجدوى الاقتصادية للاستثمار بالسوق المحلية بما يفوق المراكز العالمية الرئيسة، تتطلع الدولة إلى تشجيع الاستثمارات طويلة الأمد بين أوساط الوافدين، وتزويدهم بالحوافز المجزية لشراء العقارات بدلاً من استئجارها.

وأوضح البنك لـ«الإمارات اليوم»، أن الإمارات حالياً تحولت من وجهة للإقامة المؤقتة إلى وجهة للاستقرار.

1- الهدف من الاستثمار

إذا قررت الدخول في القطاع العقاري بدولة الإمارات فإنه يتعين عليك أولاً التساؤل عما إذا كنت ستشتري العقار للعيش فيه أم تأجيره. وفي حال كنت تتطلع لشراء العقار بهدف الاستثمار، فتأكد أنك على الطريق الصحيح، وأن الملكية العقارية ستعود عليك بعوائد مالية كبيرة في المستقبل.

2- عقار يناسب قدراتك المالية

في حال كنت قادراً على الحصول على تمويل بنسبة تصل إلى 80% من قيمة العقار، يجب عليك التأكد من الدفعة المقدمة المطلوبة للحصول على فرص التمويل العقاري، وأن تلائم الأقساط المطلوبة ميزانيتك، أما إذا كنت بصدد شراء العقار بهدف العيش فيه فيمكن تطبيق نظرية التمويل نفسها، لكن بدلاً من دفع قيمة الإيجار تقوم بسداد مبلغ القرض لتصبح بمثابة مستأجر للعقار الخاص بك.

3- الموقع ومساحة العقار

إذا كنت تشتري العقار بهدف العيش فيه أو تأجيره، فإن سعر العقار والعائد على الاستثمار يعتمدان بدرجة كبيرة على المساحة والموقع. وإن كان كل عقار يتمتع بمزايا خاصة تتيح له أن يندرج ضمن فئة الاستثمارات الجيدة.

4- المطور أو الوكيل العقاري

• ينبغي للوكيل العقاري أن يكون أكثر من مجرد وسيط، وأن يمتلك القدرة على تزويدك بالتقارير وفهم متطلباتك على النحو الأمثل، ولمساعدتك على اختيار المطور أو الوكيل العقاري الملائم، لابد من طرح تساؤلات عدة أبرزها: هل قمت بإجراء بحث سريع عبر الإنترنت للعثور على المطورين العقاريين الملائمين والتحقق من إفادات وتعليقات المتعاملين معهم؟ هل قمت بسؤال عائلتك وأصدقائك عما إذا كانوا يعرفون الوكيل أو سمعوا بشأن المطور العقاري؟

• عندما تقابل الوكيل استفسر عن الخبرات التي يتمتع بها، وسجل المبيعات التي حققها، ورقم الترخيص، واطلب منه تقديم متعاملين سابقين يمكنك الرجوع إليهم للاستفسار عن أدائه.

• احرص على إجراء زيارة ميدانية إلى مكتب المطور أو الوكيل العقاري، والتحقق من أن الوكيل يتمتع بعلاقات طيبة مع بقية الوكلاء العقاريين لإطلاعك على ما بحوزتهم من عقارات معروضة للبيع.

5- تكاليف العقار

بمجرد اختيارك للعقار الذي ستشتريه، يتعين عليك الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الأولية التي تتضمن: الدفعة المقدمة، والدفعات المتعلقة باتفاقية البيع بين البائع والمشتري، ورسوم نقل الملكية في دائرة الأراضي والأملاك (وتحديد الطرف الذي سيتحمل الرسوم الإدارية)، ورسوم توصيل الكهرباء والمياه لدى الهيئات المختصة، ورسوم صيانة العقار، ورسوم طلب تسجيل الرهن العقاري، والعمولة المقدمة للوكيل/‏‏‏‏ الوسيط العقاري.

وأوضح البنك أن دراسة أصدرتها شركة «نايت فرانك»، أشارت إلى أن العقارات السكنية الفاخرة في دبي، على سبيل المثال، تعد ذات جدوى اقتصادية أكبر مقارنة بالمدن الرئيسة حول العالم، بما في ذلك نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وباريس، وجنيف، وطوكيو، ومومباي، وغيرها.

كما يشهد بناء «مساكن معقولة الكلفة» تستهدف الموظفين أصحاب الدخل المتوسط نمواً مطرداً في أبوظبي ودبي.

وقال رئيس إدارة أصول الأفراد في بنك أبوظبي التجاري، كايزر باتلا: «تشكل دولة الإمارات أرض الأحلام بالنسبة للكثيرين، حيث تعد مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، والتي توفر أرقى مستويات الحياة، والأمن والأمان، والبنية التحتية رفيعة المستوى، وبيئة العمل الخالية من الضرائب، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام جميع مؤسسات الأعمال والشركات والمطورين العقاريين لتحقيق حضور عالمي واسع».

وأضاف: «يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري قراراً مهماً يتطلب الكثير من التخطيط المالي طويل الأمد، لكنه يستحق التفكير بالنسبة للذين يتطلعون للعيش فترة طويلة في هذه البلاد أو الذين يسعون للشراء لأسباب استثمارية. ويشكل الاستقرار المالي النقطة الأهم التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار حول الاستثمار العقاري، إذ يتعين على المشتري أن يكون متأكداً من قدرته على تحمل جميع التكاليف السابقة واللاحقة للصفقة العقارية».

كايزر باتلا: «الاستثمار في القطاع العقاري يتطلب الكثير من التخطيط المالي الطويل الأمد».