896 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع الصين في 5 سنوات

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

حلّت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى بقائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، بفارق كبير عن الهند، التي جاءت في المرتبة الثانية.

وأفاد تقرير إحصائي صدر، أمس، عن الهيئة الاتحادية للجمارك بمناسبة «الأسبوع الإماراتي - الصيني»، بأن الإجمالي العام للتجارة غير النفطية (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) لدولة الإمارات مع جمهورية الصين، بلغ 896 مليار درهم (245.5 مليار دولار)، خلال الفترة من بداية عام 2013 إلى نهاية عام 2017، بمعدل نمو يتجاوز 39%.

وذكر التقرير أن قيمة واردات دولة الإمارات من الصين، خلال الفترة نفسها، بلغت نحو 833.2 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها نحو 23.4 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 39.5 مليار درهم.

وأكّد مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، أن «حجم التجارة العام مع الصين يعكس مكانتها في الخريطة التجارية لدولة الإمارات، كما يعكس عمق العلاقات التجارية الإماراتية - الصينية، التي بدأت في القرن السابع الميلادي».