«دبي لتنمية الاستثمار»: 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي من إعادة الاستثمار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن أن 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعات المحلية تأتي من إعادة الاستثمار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالإمارة كبيئة استثمارية مثالية لمضاعفة النمو.

وأكدت المؤسسة عزمها على مواصلة الجهود الحثيثة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال توسعة تعزيز خدمات برنامج «الرعاية اللاحقة»، الذي يعد برنامجاً نوعياً في إطار الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، يهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة في تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كل السبل اللازمة لضمان تحقيق رضاه ونجاحه.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن برنامج «الرعاية اللاحقة» يمثل دفعة قوية باتجاه جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تفيد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وفقاً لتقرير «مرصد دبي للاستثمار 2017»، بأنها تمثل حالياً 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

وقال مستشار الرعاية اللاحقة وعلاقات المستثمرين في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، صلاح الأنصاري، إن «المؤسسة لا تدّخر جهداً لإيجاد طرق مبتكرة وجديدة لتعزيز قنوات التواصل الفعال مع المستثمرين، في إطار استراتيجيتها الشاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي». وأضاف: «نتطلع قدماً إلى مواصلة تعزيز جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الوقت الذي تبرز دولة الإمارات واحدةً من الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم».

وتابع الأنصاري: «نلتزم من جانبنا بتزويد المستثمرين بالمعلومات الموثوقة والدعم المستمر والاهتمام اللازم، لضمان إنجاح أعمالهم واستثمارهم».