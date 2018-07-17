بنك أبوظبي الأول يدمج دبي فيرست ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، عن خططه لدمج "دبي فيرست" تحت مظلة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة للبنك.

وتشكل هذه الخطوة جزءاً من مسيرة توحيد العمليات التي يشهدها البنك عقب الإعلان عن عملية الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في شهر أبريل 2017، ولتواصل جهود بنك أبوظبي الأول الرامية للارتقاء بمستوى العمليات والمنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.

وفي هذا الصدد، قالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: "يأتي دمج دبي فيرست ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بمثابة خطوة أخرى هامة في مسيرة تعزيز مكانة بنك أبوظبي الأول كأبرز مؤسسة للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة؛ لتوفير فرص واعدة للعملاء ولتعزيز إمكانيات البنك المتميزة في هذا المجال. ونتطلع لتزويد عملائنا بمجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات التي توفر لهم تجربة مصرفية استثنائية لكي ننمو معاً".

ويُذكر أن كافة المنتجات والخدمات التي توفرها دبي فيرست ستبقى على حالها من حيث الاسم والشكل والمضمون.